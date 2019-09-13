Совет в Филях, выдача молока за вредность, арест писателей диссидентов Синявского и Даниэля, создание группы «Несчастный случай»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Совет в Филях, выдача молока за вредность, арест писателей диссидентов Синявского и Даниэля, создание группы «Несчастный случай»
13 сентября. В этот день в разные годы:
1812 год - состоялся совет в Филях, где принято решение оставить Москву французам.
1965 год - постановление ЦК КПСС о выдаче бесплатного молока на вредных производствах.
1965 год - арестованы писатели диссиденты Андрей Синявский и Юлий Даниэль.
1983 год - создание музыкальной группы «Несчастный случай».