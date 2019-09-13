СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-12T23:42:23+03:00

Обзор событий, произошедших в этот день

Совет в Филях, выдача молока за вредность, арест писателей диссидентов Синявского и Даниэля, создание группы «Несчастный случай» 00:00 00:00

13 сентября. В этот день в разные годы:

1812 год - состоялся совет в Филях, где принято решение оставить Москву французам.

1965 год - постановление ЦК КПСС о выдаче бесплатного молока на вредных производствах.

1965 год - арестованы писатели диссиденты Андрей Синявский и Юлий Даниэль.

1983 год - создание музыкальной группы «Несчастный случай».