2019-09-12T23:42:23+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Совет в Филях, выдача молока за вредность, арест писателей диссидентов Синявского и Даниэля, создание группы «Несчастный случай»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Совет в Филях, выдача молока за вредность, арест писателей диссидентов Синявского и Даниэля, создание группы «Несчастный случай»

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13 сентября. В этот день в разные годы:

1812 год - состоялся совет в Филях, где принято решение оставить Москву французам.

1965 год - постановление ЦК КПСС о выдаче бесплатного молока на вредных производствах.

1965 год - арестованы писатели диссиденты Андрей Синявский и Юлий Даниэль.

1983 год - создание музыкальной группы «Несчастный случай».

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