2019-09-13T16:31:23+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Райкин вступился за напавшего на росгвардейца, Зеленский проанонсировал новый обмен удерживаемыми, 20% АЗС не доливают клиентам бензин

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Райкин вступился за напавшего на росгвардейца, Зеленский проанонсировал новый обмен удерживаемыми, 20% АЗС не доливают клиентам бензин

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Главное. О чем говорит страна:

- Народный артист России Константин Райкин выступил в поддержку Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия к росгвардейцу на митинге в Москве, который прошел 3 августа. Райкин записал видеообращение, в котором призвал отпустить Устинова из-под стражи и не ломать ему жизнь.

- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке следующего этапа обмена удерживаемыми между Киевом и Москвой. Об этом он заявил в пятницу на форуме "Ялтинская европейская стратегия", который проходит в украинской столице.

По словам Зеленского, обсуждать новый обмен будут в Минске, а также в нормандском процессе.

- В администрации президента наказали чиновников, которые в 2017 году выпустили за границу Олега Смоленкова, вплоть до увольнения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

- В Госдуме предложили доставлять лекарства в отдаленные населенные пункты с помощью беспилотников. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

Идея доставлять грузы бесплилотниками не нова. В прошлом году "Почта России" продемонстрировала первую попытку доставки посылок, которая закончилась неудачей – вскоре после взлета квадрокоптер упал на землю. Сразу же в интернете появились кадры, на которых видно, что аппарат упал после столкновения со стеной жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал.

- Почти каждая пятая АЗС в России недоливает клиентам бензин - об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Росстандарта. Сотрудники агентства проверили 200 заправок и зафиксировали 39 нарушений.

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