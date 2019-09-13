2019-09-13T17:50:25+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

8-часовой рабочий день в России отменять не будут, бюджетникам повысят зарплаты на 3,8%, Собчак уехала из ЗАГСа на свадебном катафалке

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

8-часовой рабочий день в России отменять не будут, бюджетникам повысят зарплаты на 3,8%, из ЗАГСа Собчак уехала на свадебном катафалке

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Главное. О чем говорит страна:

- Отменить восьмичасовой рабочий день в России нельзя - об сообщил руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. По его словам, сокращению трудововых в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности не получится, поскольку восьмичасовой рабочий день был установлен декретом Совета народных комиссаров Российской советской республики в 1917 году.

- Роскачество подготовило рекомендации по выбору смартфонов. Исследование показало, что качество не всегда зависит от бренда, и модели одной торговой марки могут находиться как в конце, так и в начале рейтинга.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за мошенничества с пенсионными накоплениями россиян. Предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей - передает "Коммерсант".

- Тем временем, работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, с октября следующего года проиндексируют зарплаты на 3,8% - об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Она также добавила, что на частичную компенсацию таких расходов регионам будут выделять по сто миллиардов рублей ежегодно.

- ГИБДД Москвы заинтересовалась "свадебным катафалком", на котором Ксения Собчак и ее новый муж Константин Богомолов, рассекали по Москве с открытым багажником. Оказалось, что молодожены были не пристегнуты, теперь им грозит штраф.

В пятницу, 13 сентября, у Грибоедовского ЗАГСа Собчак появилась в роскошном платье за полмиллиона и Богомолов в костюме и цветастой рубашке. Они улыбались прессе, но ни на один вопрос так и не ответили.

Из-за звездной свадьбы Грибоедовский ЗАГС закрыли, не пустив даже собственника здания. После того, как молодожены покинули дворец бракосочетания, они "запрыгнули" в свой свадебный черный катафалк с надписью «Пока смерть не разлучит нас» и уехали.

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