2019-09-13T22:01:20+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Зеленский попросил продлить санкции против России, директор Заворотнюк анонсировал её скорое появление на ТВ, Волочкова не пришла на свадьбу к Собчак изображать «умирающего лебедя»

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Зеленский попросил продлить санкции против России, директор Заворотнюк анонсировал её скорое появление на ТВ, Волочкова не пришла на свадьбу к Собчак изображать «умирающего лебедя»

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Главное. О чем говорит страна:

- Следственный комитет возбудил уголовное из-за кражи пенсионных накоплений россиян. Правоохранители обнаружили больше 500 тысяч подделанных заявлений о переводе сбережений из государственного пенсионного фонда в частные.

По версии следствия, с прошлого года мошенники подделывали заявления и от имени граждан досрочно переводили средства на счета других фондов - об этом сообщила старший помощник Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. Предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей.

- Кремлю не понравились слова Зеленского о продолжении санкций против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что эти ограничения стали "обоюдоострым оружием", которое не может приносить пользу.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западным странам с просьбой сохранить санкции против России во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", который проходит в украинской столице. Действующие ограничения глава назвал "налогом на поддержание мира".

- Правительство Воронежской области проверит видео с, предположительно, пьяным чиновником. Накануне в интернете появилось видео, снятое из салона автомобиля, который движется по трассе М4 "Дон". За рулем иномарки сидит ребенок, на вид ему не больше 12 лет. Во время того как скорость на спидометре приближается к отмеке 100 километров в час, происходящее за кадром комментирует мужчина - предположительно это советник губернатора Воронежской области Алексей Филимонов.

- В Госдуме раскритиковали предложение Федеральной антимонопольной службы вернуть рекламу вина и пива, тем самым ослабив ограничения и запреты.

Член Комитета по госстроительству и законодательству Евгений Марченко опасается, что если реклама слабоалкогольных напитков вновь засверкает с экранов телевизоров и зазвучит по радио, то россияне могут банально спиться. В стране и так есть определенные проблемы с алкоголизмом - считает Марченко.

- Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов анонсировал скорое появление актрисы на ТВ. В эфире одного из федеральных телеканалов Заворотнюк расскажет о своем состоянии здоровья - передает агентство городских новостей "Москва".

В пятницу Христов прокомментировал сообщения проекта "Мэш" о том, что Заворотнюк находится в реанимации. Радио "Комсомольская правда" Христов рассказал, что эта информация лжива.

Телеведущая Анфиса Чехова рассказа "Комсомольской правде", что Заворотнюк чувствовала себя хорошо и в последнее время не жаловалась на здоровье.

- Анастасия Волочкова не пришла на свадьбу к Ксении Собчак изображать "умирающего лебедя". Известная балерина в интервью "Комсомольской правде" рассказала, почему не приняла приглашение от светской львицы.

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