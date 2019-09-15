2019-09-15T14:42:05+03:00
Темы дня
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Зеленскому предложили узаконить новые границы Украины, миллиарды рублей похищены из пенсионных накоплений россиян, иностранцы стали чаще приезжать в Россию

Мария Баченина - с главными темами дняМария Баченина - с главными темами дня

Мария Баченина - с главными темами дня

Зеленскому предложили узаконить новые границы Украины, миллиарды рублей похищены из пенсионных накоплений россиян, иностранцы стали чаще приезжать в Россию

00:00
00:00

Главные темы:

- В Крыму предложили Зеленскому узаконить нынешние границы Украины. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов считает: новые украинские власти должны признать, что Крым невозможно вернуть. Он посоветовал Зеленскому провести референдум, на котором люди одобрят новые границы Украины - уже без Крыма и Донбасса.

«Однако сначала нужно решить военный конфликт на востоке страны, а уже потом проводить референдумы», - такое мнение высказал Владимир Джабаров, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам.

Между тем, Глава украинского МИДа заявил об оттепели в отношениях Москвы и Киева. Впрочем, Вадим Пристайко считает это исключительно заслугой Незалежной. "Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России", заявил он.

- «Черноморский флот взял на сопровождение судно "Юма" ВМС США», - сообщил Национальный центр управления обороной России. Корабль зашел в акваторию накануне вечером. "Юма" - это транспортное судно. Зачем оно зашло в акваторию Черного моря - неизвестно. Но за последний год "Юма" уже в третий раз находится в водах Черного моря.

«Американцы ведут себя вызывающе, но мы их контролируем и если что, будем принимать меры», - говорит военный эксперт Александр Жилин.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за кражи пенсионных накоплений россиян. Правоохранители обнаружили больше 500 тысяч подделанных заявлений о переводе сбережений из государственного пенсионного фонда в частные.

По версии следствия: «с прошлого года мошенники подделывали заявления и от имени граждан досрочно переводили средства на счета других фондов» - об этом сообщила старший помощник Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. Предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Правоохранители считают, что деньги переводили в "ВТБ Пенсионный фонд", "Согласие", "Социум", а также "Газфонд".

- Иностранцы стали чаще бронировать авиабилеты в Россию. По данным сервисов по поиску билетов с января по август этого года зарубежные туристы забронировали на 4 процента больше авиабилетов, чем в аналогичный период предыдущего года. Самый большой рост туристического трафика зафиксирован из Праги (рост на 112,5 процентов), Лондона, Ниццы и Риги. Едут иностранцы в основном в Москву.

С 1 января 2021 года на всей территории Российской Федерации должна заработать электронная визовая система, которая облегчит въезд в страну для иностранцев. Введение электронных виз способно сделать из России государство с самым лояльным визовым режимом среди развитых стран.

Скачать передачу [mp3, 13.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
14 Сентября 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Зеленскому предложили узаконить границы Украины без Крыма, Сноуден тайно женился в России, Минкульт посоветовал старшеклассникам Нирвану, Цоя, Толкиена и Кубрика

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
14 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Кучма считает, что Украину заставят пойти на уступки России, Разин заявил, что проблемы у Заворотнюк могли возникнуть из-за омоложения стволовыми клетками, Минфин планирует обложить вейпы налогом

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
13 Сентября 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Зеленский попросил продлить санкции против России, директор Заворотнюк анонсировал её скорое появление на ТВ, Волочкова не пришла на свадьбу к Собчак изображать «умирающего лебедя»

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
12 Сентября 2019 14:03 - 14:54

Темы дня

Тема: МИД России предупредил об угрозе ядерной войны, фигуранта «московского дела» Егора Жукова внесли в список экстремистов, Хабиб Нурмагомедов тайно вернулся в Дагестан

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и Москвой
Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок систем С-400
Должность главы Киевской городской госадминистрации планируют упразднить
Умер Валерий Боковенко, постановщик сериала «Убойная сила»
Иран отверг обвинения США в причастности к атакам в Саудовской Аравии
Сборная Испания хочет натурализовать Ансу Фати
Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату ИВЛ
В Германии заявили, что Запад просто хочет вытеснить Россию с рынка газа
Чемезов не исключил возможности ребрендинга самолета SuperJet 100
«ЦРУ хакнули Конституцию»: Сноуден объяснил, почему опубликовал секретные материалы
В Тунисе стартовал первый тур досрочных президентских выборов
Ситуация в Ормузском проливе ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия
В Черное море вошел многоцелевой корабль ВМС США
Оппозиция Гонконга рассчитывает на поддержку Конгресса США
Украинский экс-чиновник сообщил, что Незалежная может лишиться железных дорог
Самого опытного российского космонавта отстранили от полетов по состоянию здоровья
Киев готовит пакет предложений, чтобы упростить жизнь жителям Донбасса
Джонсон планирует обойти запрет на «жесткий» Brexit
Российские военные доставили еду и одежду в провинцию Алеппо
В пригороде Вашингтона оцепили торговый центр из-за сообщений о стрельбе
В Крыму отреагировали на заявление Украины о соединении Балтийского и Черного морей
В США призвали задуматься о возможности удара по нефтяным объектам Ирана
В Канаде в результате стрельбы погиб один человек
США заявили о готовности выделить резервы для стабилизации рынка нефти
В Японии таксист наехал на толпу пешеходов
На Северном полюсе построят отель посреди Ледовитого океана
ЦРУ рассекретило данные о голубях-шпионах
Великобритания разработает ракету способную защищать другие ракеты
РПЦ рассказала о зарплатах священников