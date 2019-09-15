СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-15T14:42:05+03:00

Зеленскому предложили узаконить новые границы Украины, миллиарды рублей похищены из пенсионных накоплений россиян, иностранцы стали чаще приезжать в Россию 00:00 00:00

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- В Крыму предложили Зеленскому узаконить нынешние границы Украины. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов считает: новые украинские власти должны признать, что Крым невозможно вернуть. Он посоветовал Зеленскому провести референдум, на котором люди одобрят новые границы Украины - уже без Крыма и Донбасса.

«Однако сначала нужно решить военный конфликт на востоке страны, а уже потом проводить референдумы», - такое мнение высказал Владимир Джабаров, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам.

Между тем, Глава украинского МИДа заявил об оттепели в отношениях Москвы и Киева. Впрочем, Вадим Пристайко считает это исключительно заслугой Незалежной. "Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России", заявил он.

- «Черноморский флот взял на сопровождение судно "Юма" ВМС США», - сообщил Национальный центр управления обороной России. Корабль зашел в акваторию накануне вечером. "Юма" - это транспортное судно. Зачем оно зашло в акваторию Черного моря - неизвестно. Но за последний год "Юма" уже в третий раз находится в водах Черного моря.

«Американцы ведут себя вызывающе, но мы их контролируем и если что, будем принимать меры», - говорит военный эксперт Александр Жилин.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за кражи пенсионных накоплений россиян. Правоохранители обнаружили больше 500 тысяч подделанных заявлений о переводе сбережений из государственного пенсионного фонда в частные.

По версии следствия: «с прошлого года мошенники подделывали заявления и от имени граждан досрочно переводили средства на счета других фондов» - об этом сообщила старший помощник Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. Предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Правоохранители считают, что деньги переводили в "ВТБ Пенсионный фонд", "Согласие", "Социум", а также "Газфонд".

- Иностранцы стали чаще бронировать авиабилеты в Россию. По данным сервисов по поиску билетов с января по август этого года зарубежные туристы забронировали на 4 процента больше авиабилетов, чем в аналогичный период предыдущего года. Самый большой рост туристического трафика зафиксирован из Праги (рост на 112,5 процентов), Лондона, Ниццы и Риги. Едут иностранцы в основном в Москву.

С 1 января 2021 года на всей территории Российской Федерации должна заработать электронная визовая система, которая облегчит въезд в страну для иностранцев. Введение электронных виз способно сделать из России государство с самым лояльным визовым режимом среди развитых стран.