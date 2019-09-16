«Они там дурачки что ли?» Эксперт - про обещание МИДа Украины подготовить пакет предложений для Донбасса
Мария Баченина и Михаил Баченина обсуждают главные темы дня
Мария Баченина и Михаил Баченина обсудили с лидером движения русских украинцев «Парус» Юрием Котом, зачем Киеву продолжение войны. А также рассказывают про падение цен на нефть после атаки беспилотников в Саудовской Аравии и стоимость старья в Москве
«Они там дурачки что ли?» Эксперт - про обещание МИДа Украины подготовить пакет предложений для Донбасса
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