СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-16T14:55:34+03:00

Цены на нефть подскочили на 13%, 4-дневную рабочую неделю введут на предприятиях, работники которых треть времени ничего не делают, Россия и Белоруссия объединяют экономики 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Мировые цены на нефть резко выросли после атаки дронов на саудовские объекты. В среднем стоимость барреля подскочила на 13%. Максимум роста доходил до 19%.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин утверждает, что если саудиты наладят нефтепеработку в течении двух недель, то цены на бензин не вырастут.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов предполагает, что может случиться обвал нефтяного рынка.

В Кремле не исключили, что атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы будут затронуты на саммите в Анкаре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отдельно обсуждать ситуацию с нападением дронов не планируется, но можно ожидать, что эта тему поднимут в рамках обмена мнениями по актуальным вопросам повестки.

Сегодня Владимир Путин посетит Турцию, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии.

- В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе. О таких планах сообщили в Министерстве труда. Там уточнили, что уже скоро проведут совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности. В список входят фирмы из тридцати регионов в сферах обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства. В Минтруде объяснили, что по их данным, на крупных предприятиях работники треть времени ничего не делают. Теперь цель максимально загрузить людей, но при этом дать им дополнительный выходной.

- СМИ узнали план объединения экономик России и Белоруссии. Правительства двух стран хотят создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, - сообщает газета "Коммерсант". По её данным, сделать это хотят с января 2021 года. Москва и Минск также намерены объединить учет собственности, банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии, а также установить общее государственное регулирование остальных отраслей.

Политолог Владимир Шаповалов отмечает, что путь экономического объединения начался давно, теперь же появилась конкретика.

- Дело о пожаре в Красноярске, в котором погибли восемь человек, передали в центральный аппарат Следственного комитета. Для оказания помощи в расследовании на место выехали опытные криминалисты. Причины трагедии до сих пор не известны.

- В Амурской области уже выпал снег. Температура воздуха на севере региона опустилась до минус трех градусов. Пока там лепят снеговиков и радуются осеннему снегопаду, на юге области подсчитывают ущерб от паводков.

В центральную Россию тоже придут заморозки и снег. К выходным столбики термометров опустятся ниже нуля, - сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Но, по его словам, отчаиваться не стоит - впереди жителей региона ждет бабье лето.