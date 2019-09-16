2019-09-16T14:55:34+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Цены на нефть подскочили на 13%, 4-дневную рабочую неделю введут на предприятиях, работники которых треть времени ничего не делают, Россия и Белоруссия объединяют экономики

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Цены на нефть подскочили на 13%, 4-дневную рабочую неделю введут на предприятиях, работники которых треть времени ничего не делают, Россия и Белоруссия объединяют экономики

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Мировые цены на нефть резко выросли после атаки дронов на саудовские объекты. В среднем стоимость барреля подскочила на 13%. Максимум роста доходил до 19%.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин утверждает, что если саудиты наладят нефтепеработку в течении двух недель, то цены на бензин не вырастут.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов предполагает, что может случиться обвал нефтяного рынка.

В Кремле не исключили, что атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы будут затронуты на саммите в Анкаре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отдельно обсуждать ситуацию с нападением дронов не планируется, но можно ожидать, что эта тему поднимут в рамках обмена мнениями по актуальным вопросам повестки.

Сегодня Владимир Путин посетит Турцию, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии.

- В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе. О таких планах сообщили в Министерстве труда. Там уточнили, что уже скоро проведут совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности. В список входят фирмы из тридцати регионов в сферах обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства. В Минтруде объяснили, что по их данным, на крупных предприятиях работники треть времени ничего не делают. Теперь цель максимально загрузить людей, но при этом дать им дополнительный выходной.

- СМИ узнали план объединения экономик России и Белоруссии. Правительства двух стран хотят создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, - сообщает газета "Коммерсант". По её данным, сделать это хотят с января 2021 года. Москва и Минск также намерены объединить учет собственности, банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии, а также установить общее государственное регулирование остальных отраслей.

Политолог Владимир Шаповалов отмечает, что путь экономического объединения начался давно, теперь же появилась конкретика.

- Дело о пожаре в Красноярске, в котором погибли восемь человек, передали в центральный аппарат Следственного комитета. Для оказания помощи в расследовании на место выехали опытные криминалисты. Причины трагедии до сих пор не известны.

- В Амурской области уже выпал снег. Температура воздуха на севере региона опустилась до минус трех градусов. Пока там лепят снеговиков и радуются осеннему снегопаду, на юге области подсчитывают ущерб от паводков.

В центральную Россию тоже придут заморозки и снег. К выходным столбики термометров опустятся ниже нуля, - сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Но, по его словам, отчаиваться не стоит - впереди жителей региона ждет бабье лето.

Скачать передачу [mp3, 17.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Путин прилетел в Турцию, лома престарелых в России начнут строить по новым стандартам, уволилась иркутская чиновница, назвавшая жителей Тулуна «быдлом» и «бичевнёй»

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:15

Темы дня

Тема: Экономики России и Беларуси должны быть объединены до 2021 года, за нападение на омоновца митингующему дали 3,5 года, россияне все чаще пользуются услугой «друг на час»

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
15 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Зеленскому предложили узаконить новые границы Украины, миллиарды рублей похищены из пенсионных накоплений россиян, иностранцы стали чаще приезжать в Россию

В студии: Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
14 Сентября 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Зеленскому предложили узаконить границы Украины без Крыма, Сноуден тайно женился в России, Минкульт посоветовал старшеклассникам Нирвану, Цоя, Толкиена и Кубрика

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
14 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Кучма считает, что Украину заставят пойти на уступки России, Разин заявил, что проблемы у Заворотнюк могли возникнуть из-за омоложения стволовыми клетками, Минфин планирует обложить вейпы налогом

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
13 Сентября 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Зеленский попросил продлить санкции против России, директор Заворотнюк анонсировал её скорое появление на ТВ, Волочкова не пришла на свадьбу к Собчак изображать «умирающего лебедя»

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
12 Сентября 2019 14:03 - 14:54

Темы дня

Тема: МИД России предупредил об угрозе ядерной войны, фигуранта «московского дела» Егора Жукова внесли в список экстремистов, Хабиб Нурмагомедов тайно вернулся в Дагестан

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Путин Пригласил Эрдогана на энергетическую неделю в Москву
МИД Ирана отверг обведения в атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Спасателей в Италии будут судить за гибель 200 мигрантов при кораблекрушении
Bloomberg : Нефтезавод в Саудовской Аравии атаковали с помощью иранских беспилотников
Первая в России инжиринговая конференция прошла в Самарской области
Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить
Саудовская Аравия закрыла нефтяную магистраль на Бахрейн
«Охотник» вооружат крылатыми ракетами
Переговоры Путина с Эрдоганом вместо запланированного получаса длились два часа
Аналитик спрогнозировал продажи нового iPhone в России
Умер Юрий Колычев: народный артист РСФСР
Россия завершила поставку ракет С-400 в Турцию раньше срока
Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram
Роналду не смог сдержать слез, когда ему показали архивное видео с отцом
За нападение на бойца ОМОН Павел Устинов приговорен к 3,5 годам колонии
Работу Минфина Якутии высоко оценили на Московском финансовом форуме
В Персидском заливе задержали судно с 250 000 литрами «контрабандного» топлива
В России появится «черный список» пассажиров общественного транспорта
Повстанцы грозят новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Пилоты о первом международном полете российского самолета МС-21: «В голосе диспетчеров чувствовалась гордость»
Песков прокомментировал публикацию плана интеграции РФ и Белоруссии
Зеленский рассказал о своей миссии в качестве президента Украины
Песков: конкретной даты встречи "нормандской четверки" пока нет
С 2021 года в России начнут действовать электронные визы
Эксперт рассказал, почему россияне не копят деньги
Захарова рассказала об опасности западных компьютерных игр