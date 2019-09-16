Нейрохируг Вячеслав Рак рассказал, что заболевание Анастасии Заворотнюк неизлечимо
У Заворотнюк отказывают органы, врачи прекратили лечение. Речь идет только об облегчении существования в последние часы
Нейрохируг Вячеслав Рак рассказал, что заболевание Анастасии Заворотнюк неизлечимо
У Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Актриса по-прежнему в коме. Осложнения у неё появились после возвращения из польской клиники. Там отказались лечить артистку. В московской больнице также накануне прервали её интенсивную терапию.
Нейрохируг Вячеслав Рак рассказал, что заболевание Анастасии Заворотнюк неизлечимо.
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