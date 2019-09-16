СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-16T16:19:45+03:00

Экономики России и Беларуси должны быть объединены до 2021 года, за нападение на омоновца митингующему дали 3,5 года, россияне все чаще пользуются услугой «друг на час» 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Интеграции экономик России и Беларуси еще далеко до уровня Евросоюза. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил политолог Георгий Бовт.

- Участника незаконного митинга в Москве признали виновным в нападении на омоновца. Тверской суд Москвы назначил Павлу Устинову три с половиной года колонии. Прокурор просил шесть лет лишения свободы. По материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча. Вину Устинов не признал.

Тем временем, мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга приговорил к 6 месяцам исправительных работ местного жителя Станислава Мельниченко за оскорбление полицейского на митинге против строительства храма в городском сквере.

Изначально прокуратура просила наказать Мельниченко не так строго: всего лишь 360 часов исправительных работ. Председатель Московской коллегии адвокатов Игорь Скрипка считает, что суд назначил слишком суровое наказание.

- Россияне все чаще пользуются услугой «друг на час». Такие объявления чаще всего ищут на Авито. Также стоимость услуги за последний год снизилась, - сообщает пресс-секретарь компании Никита Девятов.

В августе максимальные цены на "дружбу" были отмечены в Челябинске - больше пяти тысяч рублей в час, а доступнее всего эта услуга оказалась в Барнауле - всего 250 рублей в час.

Кроме дружбы, некоторые пользователи Авито предлагают себя в качестве собутыльника на час с пометкой в объявлении "закусывать или запивать по желанию заказчика".