СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-16T16:48:31+03:00

Путин прилетел в Турцию, лома престарелых в России начнут строить по новым стандартам, уволилась иркутская чиновница, назвавшая жителей Тулуна «быдлом» и «бичевнёй» 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин прилетел в Турцию, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии. С подробностями из Анкары специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов.

- Дома престарелых в России будут строить по новым стандартам. В Минстрое уже отметили, что в зданиях должно быть не менее 150 мест, на каждого человека - отведено более 12 квадратных метров.

Каждая комната будет оборудована удобствами, чтобы жильцы имели возможность обустроить свой комфорт. А столовые обязательно расположены в одном корпусе с комнатами, это позволит людям удобно добираться до общественных мест.

- Иркутская чиновница, та самая, которая назвала жителей города Тулуна "быдлом" и "бичевнёй" уволилась по собственному желанию. Позже она попросила у горожан прощения. Ирина Алашкевич работала главой пресс-службы правительства региона. Кто займет ее пост пока неизвестно.

В своем фэйсбуке Алашкевич написала: «Я знаю, что в своих речах никого не оскорбляла, фразы, повторюсь, были вырваны из контекста... Прошу тулунчан простить меня от всего сердца».

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью Радио «Комсомольская правда» сообщил, что Алашкевич ушла без скандала.