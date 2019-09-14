2019-09-14T16:01:04+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Кучма считает, что Украину заставят пойти на уступки России, Разин заявил, что проблемы у Заворотнюк могли возникнуть из-за омоложения стволовыми клетками, Минфин планирует обложить вейпы налогом

Антон Челышев - с главными темами дняАнтон Челышев - с главными темами дня

Антон Челышев - с главными темами дня

Кучма считает, что Украину заставят пойти на уступки России, Разин заявил, что проблемы у Заворотнюк могли возникнуть из-за омоложения стволовыми клетками, Минфин планирует обложить вейпы налогом

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Главное. О чем говорит страна:

- Девять человек погибли в ДТП, которое произошло этим утром в Ярославской области. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

- Нормандская четвёрка заставит Украину пойти на уступки. Такое мнение высказал бывший президент Незалежной Леонид Кучма. Сейчас он возглавляет делегацию от Киева в контактной группе и в преддверии новых переговоров дал интервью американскому информационному агентству Ассошиэйтед Пресс.

Кучма считает, что лидеры Франции и Германии на этой встрече будут оказывать давление на Зеленского, чтобы убедить его пойти на ряд компромиссов. Украину наверняка попросят дать согласие "на все требования Москвы", в том числе на предоставление особого статуса Донбассу, уверен Кучма.

- Между тем, Глава украинского МИДа заявил об оттепели в отношениях Москвы и Киева. Впрочем, Вадим Пристайко считает это исключительно заслугой Незалежной. "Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России", заявил он.

- Болезнь Анастасии Заворотнюк подтверждается. Продюсер Андрей Разин рассказал в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде", что общался с врачами Заворотнюк. Впрочем, о болезни ему стало известно уже давно.

Андрей Разин также добавил, что 15 лет назад артистка увлеклась омоложением с помощью стволовых клеток. По мнению продюсера, именно эта методика и подкосила здоровье Заворотнюк.

По данным СМИ, исполнительница роли няни сейчас находится в реанимации. Однако её концертный директор это опровергает.Радио "Комсомольская правда" Христов рассказал, что эта информация лжива.

- Электронные сигареты и вейпы планируют обложить налогом. Минфин рассчитывает установить акциз в 50 руб на каждое устройство. Коснётся он и электронных систем доставки никотина, и устройств для нагревания табака. Цены на эти приборы вырастут, но, вероятнее всего, не значительно.

Производители вейпов идеей недовольны. Они объясняют, что на никотиновую жидкость и так действует налог, его ввели ещё в 2017 году. Теперь же курильщику придётся платить дважды: и за жидкость, и за само устройство, хотя без жидкости - это всего лишь электрический прибор, каких много в нашем быту, но под акциз они не попадают. С системами нагревания табака история та же - стики для них тоже облагаются налогом.

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