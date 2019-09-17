Зеленский заявил, что мир в Донбассе и «деоккупация всех украинских территорий» являются его главной миссией как главы государства
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
Михаил Антонов и Мария Баченина - про заявления Зеленского, идею Минздрава о штрафах для врачей и главные спортивные новости. А также поздравляют Владимира Меньшова с 80-летием
Зеленский заявил, что мир в Донбассе и «деоккупация всех украинских территорий» являются его главной миссией как главы государства
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