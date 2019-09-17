2019-09-17T13:36:10+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Артисты запустили флешмоб в поддержку задержанного на митингах коллеги, в Саратове врача изнасиловали по пути к пациенту, в России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Артисты запустили флешмоб в поддержку задержанного на митингах коллеги, в Саратове врача изнасиловали по пути к пациенту, в России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Киеве рассказали о «формуле Зеленского» по завершению войны в Донбассе. По словам главы украинского министерства иностранных дел Вадима Пристайко, главное в этой президентской «формуле» - переход к «радикальным мерам», если в ближайшие полгода или год урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке страны не получится.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отмечает, что Владимир Зеленский просто продолжает политику своего предшественника - Петра Порошенко.

- Артисты выступили в поддержку осужденного на 3 с половиной года колонии Павла Устинова. Флешмоб в сети запустил актер Александр Паль. Он записал видеообращение на своей странице в инстаграме и передал эстафету коллегам.

Артисты подхватили флешмоб и продолжали передавать слово другим. Актер Никита Ефремов назвал решение суда несправедливым и отметил, что коллеги должны поддерживать Устинова, как журналисты поддерживали Ивана Голунова.

Флешмоб также поддержали Елизавета Боярская, Павел Табаков, Кристина Асмус, Александр Петров, Сергей Лазарев, Ирина Горбачева и Максим Галкин.

- Чиновница из Ульяновска может лишиться работы из-за селфи в нефтяной ванне. Губернатор региона Сергей Морозов назвал поведение Светланы Опенышевой, которая выложила в сеть фото с отдыха в Баку - "чудачеством" и потребовал "жить более скромно". Он поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу.

- В Саратове врача изнасиловали по пути к пациенту. 24-летняя работница местной поликлиники обратилась к прохожему с просьбой подсказать дорогу к нужному адресу, но вместо помощи незнакомец надругался над доктором. Подозреваемый уже задержан. Им оказался 55-летний бездомный.

- В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного. Речь идет о запрете торговли алкоголем в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах, если площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров. Идею уже «концептуально» поддержало правительство. Инициатива должна обеспечить порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания». Авторы документа указывают, что жильцы домов, в которых размещаются питейные заведения, часто жалуются на шум и хулиганство во дворах и на детских площадках.

- В Госдуме предложили признать рэп-баттл видом спорта. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. По его мнению, это необходимо для поддержки молодежного увлечения на государственном уровне.

- Владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе. Возможность со следующего года предоставить электрокарам дополнительное преимущество на дорогах обсуждают в рабочей группе Национальной технологической инициативы «Автонет». Представитель компании Ярослав Федосеев предполагает, что такой бонус поможет популяризировать такие машины в городе.

Скачать передачу [mp3, 17.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
16 Сентября 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Путин провел переговоры с лидерами Ирана и Турции, Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу нефти, прокуратура проверит екатеринбургский ТЮЗ за сцену изнасилования

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
16 Сентября 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Путин прилетел в Турцию, лома престарелых в России начнут строить по новым стандартам, уволилась иркутская чиновница, назвавшая жителей Тулуна «быдлом» и «бичевнёй»

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
16 Сентября 2019 13:03 - 13:15

Темы дня

Тема: Экономики России и Беларуси должны быть объединены до 2021 года, за нападение на омоновца митингующему дали 3,5 года, россияне все чаще пользуются услугой «друг на час»

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
16 Сентября 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Цены на нефть подскочили на 13%, 4-дневную рабочую неделю введут на предприятиях, работники которых треть времени ничего не делают, Россия и Белоруссия объединяют экономики

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
15 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Зеленскому предложили узаконить новые границы Украины, миллиарды рублей похищены из пенсионных накоплений россиян, иностранцы стали чаще приезжать в Россию

В студии: Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
14 Сентября 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Зеленскому предложили узаконить границы Украины без Крыма, Сноуден тайно женился в России, Минкульт посоветовал старшеклассникам Нирвану, Цоя, Толкиена и Кубрика

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
14 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Кучма считает, что Украину заставят пойти на уступки России, Разин заявил, что проблемы у Заворотнюк могли возникнуть из-за омоложения стволовыми клетками, Минфин планирует обложить вейпы налогом

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
13 Сентября 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Зеленский попросил продлить санкции против России, директор Заворотнюк анонсировал её скорое появление на ТВ, Волочкова не пришла на свадьбу к Собчак изображать «умирающего лебедя»

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
12 Сентября 2019 14:03 - 14:54

Темы дня

Тема: МИД России предупредил об угрозе ядерной войны, фигуранта «московского дела» Егора Жукова внесли в список экстремистов, Хабиб Нурмагомедов тайно вернулся в Дагестан

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Колосков: Я верю в искреннее желание клубов заключить контракт с Мамаевым
У бывшего главы Клинского района суд изъял имущество на девять миллиардов рублей
Анатолий Артамонов: «Каждый муниципалитет должен иметь площадку для сбора мусора»
Космонавт рассказал об отказе коллектора двигателя при возвращении «Союза МС-11» с МКС
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от паводков до наступления холодов
Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могли так быстро растерять свои навыки
В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море
Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко
Дерипаска подал в суд на The Telegraph, The Daily Times и The Nation из-за персональных американских санкций
Анатолий Артамонов призвал калужан поддержать природоохранные акции в честь Дня чистоты