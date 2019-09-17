СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-17T13:36:10+03:00

Артисты запустили флешмоб в поддержку задержанного на митингах коллеги, в Саратове врача изнасиловали по пути к пациенту, в России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Киеве рассказали о «формуле Зеленского» по завершению войны в Донбассе. По словам главы украинского министерства иностранных дел Вадима Пристайко, главное в этой президентской «формуле» - переход к «радикальным мерам», если в ближайшие полгода или год урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке страны не получится.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отмечает, что Владимир Зеленский просто продолжает политику своего предшественника - Петра Порошенко.

- Артисты выступили в поддержку осужденного на 3 с половиной года колонии Павла Устинова. Флешмоб в сети запустил актер Александр Паль. Он записал видеообращение на своей странице в инстаграме и передал эстафету коллегам.

Артисты подхватили флешмоб и продолжали передавать слово другим. Актер Никита Ефремов назвал решение суда несправедливым и отметил, что коллеги должны поддерживать Устинова, как журналисты поддерживали Ивана Голунова.

Флешмоб также поддержали Елизавета Боярская, Павел Табаков, Кристина Асмус, Александр Петров, Сергей Лазарев, Ирина Горбачева и Максим Галкин.

- Чиновница из Ульяновска может лишиться работы из-за селфи в нефтяной ванне. Губернатор региона Сергей Морозов назвал поведение Светланы Опенышевой, которая выложила в сеть фото с отдыха в Баку - "чудачеством" и потребовал "жить более скромно". Он поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу.

- В Саратове врача изнасиловали по пути к пациенту. 24-летняя работница местной поликлиники обратилась к прохожему с просьбой подсказать дорогу к нужному адресу, но вместо помощи незнакомец надругался над доктором. Подозреваемый уже задержан. Им оказался 55-летний бездомный.

- В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного. Речь идет о запрете торговли алкоголем в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах, если площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров. Идею уже «концептуально» поддержало правительство. Инициатива должна обеспечить порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания». Авторы документа указывают, что жильцы домов, в которых размещаются питейные заведения, часто жалуются на шум и хулиганство во дворах и на детских площадках.

- В Госдуме предложили признать рэп-баттл видом спорта. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. По его мнению, это необходимо для поддержки молодежного увлечения на государственном уровне.

- Владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе. Возможность со следующего года предоставить электрокарам дополнительное преимущество на дорогах обсуждают в рабочей группе Национальной технологической инициативы «Автонет». Представитель компании Ярослав Федосеев предполагает, что такой бонус поможет популяризировать такие машины в городе.