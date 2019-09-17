СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-17T14:53:38+03:00

В России проживают больше 12 миллионов людей с ограниченными возможностями, Федор Бондарчук и Паулина Андреева сегодня сыграют свадьбу 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- По данным Росстата, в России проживают больше 12 миллионов людей с ограниченными возможностями. В среднем, в месяц они получают пенсию в размере 13 тысяч 300 рублей. Но главная проблема - это даже не нехватка денег, а недостаток специальной инфраструктуры для инвалидов в российских городах. Корреспондент "Комсомольской правды" Роман Голованов на день пересел в инвалидную коляску, чтобы проверить, как к людям с ограниченными возможностями относятся власти и обычные прохожие.

- В Санкт-Петербурге сегодня состоится свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. По некоторым данным, пара тайно расписалась заранее.

Организатором праздника выступил российский шоумен Андрей Фомин. Гостям рекомендовали не делать фото и видеорепортажей с мероприятия для социальных сетей