2019-09-17T14:53:38+03:00
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В России проживают больше 12 миллионов людей с ограниченными возможностями, Федор Бондарчук и Паулина Андреева сегодня сыграют свадьбу

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

В России проживают больше 12 миллионов людей с ограниченными возможностями, Федор Бондарчук и Паулина Андреева сегодня сыграют свадьбу

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Главное. О чем говорит страна:

- По данным Росстата, в России проживают больше 12 миллионов людей с ограниченными возможностями. В среднем, в месяц они получают пенсию в размере 13 тысяч 300 рублей. Но главная проблема - это даже не нехватка денег, а недостаток специальной инфраструктуры для инвалидов в российских городах. Корреспондент "Комсомольской правды" Роман Голованов на день пересел в инвалидную коляску, чтобы проверить, как к людям с ограниченными возможностями относятся власти и обычные прохожие.

- В Санкт-Петербурге сегодня состоится свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. По некоторым данным, пара тайно расписалась заранее.

Организатором праздника выступил российский шоумен Андрей Фомин. Гостям рекомендовали не делать фото и видеорепортажей с мероприятия для социальных сетей

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