Создание рабфаков и Литературного института, смерть Юрия Визбора, запись альбома группы «Чайф» «Оранжевое настроение»
Обзор событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Создание рабфаков и Литературного института, смерть Юрия Визбора, запись альбома группы «Чайф» «Оранжевое настроение»
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17 сентября. В этот день в разные годы:
1920 год - при институтах создаются рабфаки.
1932 год - основан Литературный институт.
1941 год - введено обязательное обучение всех граждан военному делу.
1984 год - умер Юрий Визбор.
1993 год - группа «Чайф» записали альбом «Оранжевое настроение».