2019-09-16T23:58:30+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Создание рабфаков и Литературного института, смерть Юрия Визбора, запись альбома группы «Чайф» «Оранжевое настроение»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Создание рабфаков и Литературного института, смерть Юрия Визбора, запись альбома группы «Чайф» «Оранжевое настроение»

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17 сентября. В этот день в разные годы:

1920 год - при институтах создаются рабфаки.

1932 год - основан Литературный институт.

1941 год - введено обязательное обучение всех граждан военному делу.

1984 год - умер Юрий Визбор.

1993 год - группа «Чайф» записали альбом «Оранжевое настроение».

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