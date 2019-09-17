2019-09-17T20:24:20+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Северокорейские моряки напали на российских пограничников, священник назвал фигуриста Ягудина трусом, журналисты не могут найти место свадьбы Бондарчука

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Северокорейские моряки напали на российских пограничников, священник назвал фигуриста Ягудина трусом, журналисты не могут найти место свадьбы Бондарчука

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Главное. О чем говорит страна:

- В МИД вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море. Об этом Радио "Комсомольская правда" сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что экипаж северокорейской шхуны будет отвечать по российскому законодательству за нападение на пограничников в Японском море.

- В Кремле не стали комментировать приговор по делу Павла Устинова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива главы государства, а актер имеет законное право на обжалование приговора.

В поддержку осужденного на 3 с половиной года колонии Устинова выступили деятели искусства. Художественный руководитель театра Модерн, режиссер Юрий Грымов в интервью Радио "Комсомольская правда" назвал приговор жестоким и несправедливым.

- В Госдуме призвали сокращать рабочие часы, а не дни. С таким предложением выступил первый зампред комитета по труду Михаил Тарасенко. Он считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю для России не актуален.

Депутат Геннадий Онищенко в интервью журналисту "Комсомольской правды" заявил, что увеличение свободного времени может негативно сказаться на россиянах, неравнодушных к спиртному.

- Священник назвал фигуриста Алексея Ягудина трусом. Ягудин написал, что церковь - "это чистый бизнес и обдирание бедного жителя".

На скандальный пост Олимпийского чемпиона священник ответил, что никто не имеет права лжесвидетельствовать и призвал следить за словами.

- В Санкт-Петербурге сегодня состоится свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Вроде бы. По некоторым данным, пара тайно расписалась заранее. Журналисты бегают по Петербургу и ищут место свадьбы.

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