СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-18T18:01:39+03:00

Форум «Среда для жизни» в Великом Новгороде. Как развивать российские города комплексно: от квартиры и подъезда до городской среды вокруг 00:00 00:00

А.Челышев:

- Здравствуйте! Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Очередной выпуск программы «Среда для жизни» и ее ведущая Елена Аракелян, журналист отдела экономики.

Е.Аракелян:

- Здравствуйте!

А.Челышев:

- Сегодня мы продолжим говорить о форуме «Среда для жизни», который завтра стартует в Великом Новгороде с 19 по 21 сентября. Мы поговорим о стандарте комплексного развития территорий. Стандарт разрабатывается Минстроем и Домом РФ вместе с КБ «Стрелка» по поручению премьер-министра России. Стандарты будут активно обсуждаться в рамках форума, но, на самом деле, они создаются не для форума, а для изменения уровня жизни в России.

Форум уже успешно проходил в Саратове, в Калининграде, в Казани и по итогам каждого из них был представлен целый ряд значимых для развития городской среды проектов. И о стандарте мы сегодня поговорим с партнером КБ «Стрелка» Алексеем Муратовым. Он на прямой связи со студией.

А.Муратов:

- Добрый день!

А.Челышев:

- Зачем нашим городам вдруг понадобился стандарт? Или не вдруг? И по какому принципу наши города развивались ранее? И вплоть до сегодняшнего дня развиваются?

А.Муратов:

- Понадобился он потому, что советская модель домостроения, которая была запущена во времена Никиты Сергеевича Хрущева, она сохраняет свое доминирование в наших городах и поныне. И вся эволюция этой модели, которую можно назвать микрорайонная, она происходит в сторону увеличения плотности и высотности застройки. В результате образуются такие жилые комплексы, которые в народе называются «человейники». Огромные дома, поставленные плотно рядом друг с другом, где живут тысячи людей. И где все свободное пространство вокруг – это машины. Эта среда не соответствует требованиям наших жителей. Мы проводили соответствующие социаологические опросы во время разработки документа. Ни требованиям новой городской экономики. Ни представлениям специалистов городского развития о том, каким должен быть город двадцать первого века.

А.Челышев:

- Когда мы произносим слово «стандарт», мы все вспоминаем фильм «Ирония судьбы», который начинается с того, как застраивалась Москва в советское время. Те самые семидесятые. Стандартизация не приведет ли к тому, что новые микрорайоны станут однотипными? И мы снова будем путаться.

Е.Аракелян:

- Как-то уже по-новому однотипными. Они и так не сильно разнообразны, а будет другая стандартизация.

А.Муратов:

- Вокруг слова «стандарт» было достаточно много полемики. Потому что он не является стандартом в том смысле, в каком его понимают законы стандартизации. Это, скорее, набор неких идеальных моделей, целевых параметров и конструкторских решений, которые создают определенные базовые рамки, но позволяют достаточно гибко варьировать архитектурные планировочные решения. Тут никакой унификации и стандартизации не будет. И это подтвердило два конкурса архитектурных, которые мы провели вместе с Минстроем России и Домом РФ в проектировании жилых районов в соответствии со стандартами.

Е.Аракелян:

- Какие-то проекты уже есть? Есть примеры реализации? Или рано об этом пока говорить?

А.Муратов:

- Примеров реализации пока нет. Мы на форуме будем, главным образом, говорить о том, как запустить пилотные проекты. Потому что документ готов, обсужден на многих площадках и получены положительные отзывы от экспертного сообщества по этому документы. Теперь надо начать строить, чтобы понять, как это работает.

Е.Аракелян:

- Вы один из спикеров грядущего форума. Чего вы от него ждете?

А.Муратов:

- До сих пор, к сожалению, никто четко не артикулировал программу внедрения стандарта в программу именно реализации пилотных проектов, которых позволят проверить в деле этот документ. И одна из наших основных задач выработать предметные шаги. Мы будем делать свои предложения для того, чтобы такие проекты начать строить уже в следующем году.

А.Челышев:

- Раскройте нам, какими наши города видит этот стандарт?

А.Муратов:

- Я скажу о главном. Стандарт предусматривает возвращение к созданию городов человеческого масштаба. Этажность не более девяти этажей. Это значит, что в доме не более 150 квартир, ширина улицы не более 30-40 метров. И все это в совокупности, с одной стороны, позволяет городам более гибко приспосабливаться к изменениям в демографии и экономике, с другой стороны, обеспечивает хорошую пешеходную среду. И хорошую пешеходную доступность.

Дальше мы опирались на международные документы, в частности, на повестку городского развития и на рекомендации международных экспертов из ОЭСР, так же привлекали ведущие российские и иностранные вузы. И на этой основе выработали параметры.

Е.Аракелян:

- Как предполагается учитывать мнения тех граждан, которые уже живут в каком-то городе? Или будут жить на некоей новой улице?

А.Муратов:

- Уже выходит немного за плоскость стандартов, потому что стандарт – это об архитектуре и городском планировании. А тут мы касаемся вовлечения. Но если мы посмотрим все законопроекты, которые сейчас обсуждаются по развитию территорий, то все они предусматривают публичные обсуждения проектов комплексного освоения.

А.Челышев:

- Какие-никакие города у нас уже есть. Мы вряд ли повсеместно начнем на пустом участке поля строить новые города. Что будет с районами, которые уже сейчас есть? И которые не будут соответствовать стандарту после того, как он будет принят.

А.Муратов:

- Ничего не будет. Стандарт не имеет обратной силы. С другой стороны, мы знаем, что у нас довольно большой объем жилого фонда. Он же практически исчерпал свой срок жизни. Это касается и первых панельных серий. И тут должны быть запущены программы реновации, которые бы учитывали положение стандартов. На самом деле, стандарт предусматривает решение и по комплексной застройке территорий. И по реконструкции существующих зданий и сооружений в зависимости от их состояния и политики городских властей. Можно решать, полностью ли ренавировать этот район посредством снова и, наоборот, вести более мягкую реконструкцию. В этом смысле стандарт направлен на то, чтобы создавать такую среду, которая максимально органична.

А.Челышев:

- Вы сказали, что не выше девяти этажей дома. А почему такая этажность небольшая? И предусматривается ли стандарт потолков в новых квартирах?

А.Муратов:

- Высоту потолков мы рекомендуем 2.80. Это международный принятый стандарт комфортной высоты потолков.

Высота зданий и сооружений. Оговорюсь, что стандарт зданий больше девяти этажей, но делается оговорка, что до 15% участков можно делать исключение и построить что-то выше. И там не очень ограничивается по высотности.

Почему девять этажей? Есть исследования по психологии, законы психологии о восприятии городской среды. И человек, который идет по улице, он себя комфортно чувствует, если улица, пропорции от одного квадрата до трех, лежащих на длинной стороне. И такую пропорцию помогает достигнуть только застройка высотой до 9 этажей.

Второе. Девятый этаж – это максимальное расстояние, на котором житель может различать вид людей, которые пребывают на улице или во дворе. Это значит, что он может видеть своего ребенка подросткового возраста, которые играет во дворе и отпускать его одного.

Третий. В девятиэтажных домах, как правило, квартир не больше 100-120. Это, как показывают социологи, максимальный порог, при котором возможно формирование не только добрососедских связей, но эффективных соседских связей, которые помогают принимать взвешенные решения по поводу управления домом.

А.Челышев:

- У нас на прямой связи со студией сооснователь сельских проектов «Марк и Лев Болотов дача» Александр Гончаров, один из спикеров форума «Среда для жизни».

А.Гончаров:

- Добрый день!

Е.Аракелян:

- Что можно сделать на селе, чтобы людям жилось привлекательно?

А.Гончаров:

- Сельская территория, на которой я работаю, деградирует. Активные жители местные уезжают в город. И поэтому вопрос создания комфортной среды – это вопрос заполнения этой территории. Наполнения ее людьми. К счастью, есть противоположная тенденция. Активные горожане все чаще выбирают сельскую жизнь. Оставляют городские квартиры, городской бизнес, работу в компаниях. И переселяются в сельскую местность. И начинают заниматься тем, чем они, может, никогда раньше не занимались.

Эта тенденция наполняет ту землю, которая пустеет сейчас. И вопрос в том, как этих людей собрать вместе, как научиться кооперироваться. И строить какую-то деятельность в плане комфорта жизни в сельской местности. (не слышно) очень активных и креативных людей, которые за свой счет, на свой страх и риск много интересного делают.

А.Челышев:

- Как эта кооперация изменила социальный облик жизни в той местности, в которую вы пришли со своими деньгами?

А.Гончаров:

- Изменило – это громко сказано. Положено начало этим изменениям. И люди, которые приезжают, впервые часто замечают и говорят, когда приезжают на нашу фермерскую ярмарку, говорят, что точно такого же мы в России нигде в окружности трехстах километров от Москвы не встречали. Встречали только где-нибудь во Франции.

Появляется обычная нормальная среда, в которой местные жители что-то производят, продают местным же жителям или туристам. Это такая обычная нормальная основа жизни в сельской местности, как она существовала в России до 1917 года. И как сейчас устроена в Европе, где не было потрясений революций.

Локальная экономика – это основа устойчивого развития территорий. Экономика, ориентированная не на вывоз продуктов в мегаполис и продажу его на рынках или сдачу перекупщикам, а наоборот, местный товарооборот.

А.Челышев:

- Выводится ли прямая зависимость от количества денег, которые вкладываются в такие проекты на селе? И ростом уровня жизни людей, которые там живут? Можно ли сказать, что чем больше денег вкладывается в развитие территорий, тем лучше они развиваются?

А.Гончаров:

- Лишние ресурсы никому не лишние. Никто от них не откажется. Просто куда и кем вкладывается. Разность подходов может быть у инвесторов. В нашем случае источники инвестиций – деньги обычных людей, которые либо прикипели к этой территории, ее любят. Либо им близка идея. И таких инвестиций, они не очень дорогие. Они могут быть длинными, потому что ожидания немедленно обогатиться у инвесторов нет. И социальный эффект важнее экономического. В связке экономического эффекта от инвестиций. На нашей ярмарке покупатели не торгуются с продавцами, не пытаются сбить цену. Говорят, спасибо вам большое и делаем, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы в следующую субботу снова пришли со своей продукцией, мы очень хотим ее покупать.

А.Челышев:

- Такие примеры кооперации осуществимы в городе? В новом городе, который будет создаваться и расширяться с учетом новых стандартов комплексного развития территорий? Нам рассказали, почему дома не должны быть выше девяти этажей.

А.Гончаров:

- Кооперация возможна везде, потому что это отношение между людьми. Это отношения, основанные на взаимном интересе и доверии. Если вы мне интересны и я вам доверяю, то это основа для кооперации. Мы что-то с вами можем сделать вместе. Для нашей общей выгоды. Поэтому город или деревня, это, в принципе, все равно. И количество этажей – это тоже, наверное, важное, но не первостепенное.

Качество человеческих коммуникаций – вот что определяет успех.

Е.Аракелян:

- Идет много разговоров о развитии городов. Но Россия исторически страна аграрная и сельская. У нас достаточно большие территории находятся сейчас в запустении. Насколько реально вернуть жизнь в сельские регионы? И сделать их обитаемыми и привлекательными для людей, которые мечтают жить на селе?

А.Гончаров:

- Деревня Дворяниново, где я живу, где мы построили наш сельский отель «Болотов дача», родина Андрея Болотова, первого русского агронома, энциклопедиста, писателя и философа. Он молодым человеком, 23 лет отроду приехал из Петербурга в деревню, оставив столичную карьеру придворную и очень многообещающую, чтобы жить самостоятельно в деревне. Он рассчитывал, что от своего маленького поместья, где всего было 14 гектаров земли, зарабатывать достаточно, чтобы и самому существовать, и семью завести, детей. При этом у него не было опыта сельскохозяйственного. Он не учился в сельхозакадемии, ее не было в то время еще. Такой дерзкий поступок. И Андрей Тимофеевич стал первым русским агрономом. Издавал журналы «Экономический магазин», «Сельский житель». Он автор многочисленных сельскохозяйственных технологий. У него было хозяйство.

Сегодня я вижу достаточно много таких людей, которые приезжают из города, начинают заниматься делом, которым никогда не занимались. И делают это невероятно успешно. Мой сосед по деревне приехал из города. Он был банкиром, занимался автогонками. Он теперь лучший сыродел России. И получает медали золотые на французских конкурсах сырных. Другой сосед варит лучшее пиво. И на конкурсе, который проводил Минсельхоз, получил приз, что это лучшее пиво в России. Лучший хлеб, лучшая ряженка, которую я всегда покупаю, если хочу угостить и удивить своих гостей, которые приезжают из-за границы. И так далее. Сельская местность сама собой наполняется такими людьми, которых надо просто поискать, помочь им объединиться. И помочь организовать вот эту кооперацию. Причем, не только между собой, но и кооперацию продавцов и покупателей. В этом основа того, чтобы сельская местность зажила даже без невероятных вливаний и инвестиций. Нужно просто не мешать этим людям.

А.Челышев:

- Спасибо. Продолжаем разговор. И прямо сейчас на связи со студией заместитель председателя ВБФ, генеральный директор развития моногородов Ирина Макиева.

И.Макиева:

- Здравствуйте!

А.Челышев:

- Завтра в рамках форума пройдет круглый стол «Как привлечь деньги в города». Вы будете модератором круглого стола. Какие задачи вы хотите решить? Какие проблемы обсудить с участниками круглого стола?

И.Макиева:

- Завтра в рамках работа круглого стола я буду рассказывать про опыт моногородов, как это сделали они. Сейчас моногорода – это не депрессивная территория. Знаете, многие считают, что моногорода депрессивные территории. Это сейчас точки роста. И другим городам есть на что равняться. Когда мы такую работу только начинали, власть и бизнес в моногородах, к сожалению, не всегда умели работать плечом к плечу. Каждый тянут одеяло на свою сторону. И чтобы снять эту проблему, принято было решение организовать обучение управленческих команд моногородов.

С этой инициативой 10 лет назад выступил Игорь Шувалов. И в 2016-17 годах мы активно занимались тем, что учили 319 городов. При этом надо быть сбить команды на этих территориях для того, чтобы каждый из членов этой команды разговаривал друг с другом на одном языке.

Что у нас получилось? К концу обучения мы создали сплоченные команды. И мэры городов сказали, что мы перестали быть коммунальными мэрами. Если раньше наша забота была – заменить трубу и отремонтировать площадку, то сейчас они стали видеть масштабно свои проблемы. И научились работать на перспективу. Я считаю, что это очень важно. Помимо федерального ресурса мы расскажем мэрам городов, как привлечь ресурс, как президентские гранты для некоммерческих организаций, как получить поддержку из фонда кино и так далее. Этот уникальный опыт мы хотим передать другим городам.

А.Челышев:

- Представим, что мы на круглом столе. И задаем вопрос. Как привлечь бизнес? Создать для него условия?

И.Макиева:

- Я думаю, что этот вопрос будет задан неоднократно. Как привлечь деньги, которые есть в государстве, но, к большому сожалению, не все знают, как это сделать. Например, вы знаете, что есть свыше ста государственных мер поддержки у нас в стране? Я думаю, что об этом не каждый мэр знает. Мы разложим эти меры поддержки, как их можно взять, как повлиять на то, чтобы максимальный объем ресурсов пришел на твою территорию. И очень важную тему вы затронули. Сейчас запрос горожан в основном даже не столько на рабочие места, как это было пять лет назад, а на качественную городскую среду. Это то, куда человек пойдет после работы. Если будут просто березки, но у тебя не будет дохода, думаю, это будет радовать, но не долго. Поэтому важно сочетать в себе и рабочие места, и заводы, и то качество городской среды, которую ты видишь после работы. Это должно стать основной темой, которая развернется в рамках работы круглого стола. И весь форум, который мы с большим нетерпением ждем, все вопросы будут вокруг. Он не зря называется «Среда для жизни». Задачи, которые стоят перед главами, это изменения среды и качества жизни на территориях. Мэр, глава города сейчас не столько человек, который управляет коммунальным хозяйством, это человек нового формата, который занимает гражданскую позицию вместе с горожанами. И меняет жизнь к лучшему. Меняет лицо этого города. Потому что есть запрос на изменение городской среды, скорее, на получение каких-то дополнительных эмоций. И эти вопросы мы будем активно поднимать на круглом столе.

Е.Аракелян:

- Вы говорили, что нам нужны муниципальные лидеры новой волны. И им нужна соответствующая управленческая команда. Какими качествами должны обладать эти люди? И где их нам искать?

И.Макиева:

- Новый или старый мэр – это люди, которые занимают активную жизненную позицию. Не просто сидит в кабинете и довольствуется тем, что есть, а стремится к лучшему и более качественному. Это человек, который уже являясь лидером, задает тон и темп развития всего города. С другой стороны, он не как единственный и неповторимый в своем числе. Это человек, который считает себя частью единой управленческой команды. Мне кажется, что очень важно главе быть в тесной связке с бизнесом и с жителями.. С жителями – это в первую очередь. Мне кажется, тот запрос, который идет от жителей, мэр со своей командой должен воплощать в жизнь.

Задачи, конечно, меняются. И меняются запросы жителей городов. И та тема, которая будет обсуждаться в рамках этого форума, это спрос на комфортную городскую среду. Люди хотят не просто города для работы, им важно где-то проводить свой досуг. Думаю, задачи перед главами муниципалитетов должны стоять более масштабные и более стратегические. А как этого добиться? Как найти понимание жителей? Здесь у меня ответ собранный годами, который пришел с опытом. Один в поле не воин, с другой стороны, человек или лидер, роль личности в истории никто не отменял. Надо быть ярким лидером, продвигать передовые идеи, а эти идеи надо собирать и напитываться этими идеями о жителей. Поэтому важно в каждом городе создать такую управленческую команду, которая бы понимала друг друга. И воплощала идеи жителей в жизнь. Думаю, такие главы сейчас очень востребованы.

А.Челышев:

- А эти свежие идеи как сосуществуют с неповоротливостью машины государственной? И с жесткими требованиями в разных сферах, которые у нас есть? Не зря же мы о регуляторной гильотине сейчас говорим. Насколько сама среда готова принимать таких людей?

И.Макиева:

- Я себе такой вопрос задавала несколько лет назад, когда собирали команды для обучение в Сколково и ? по моногородам. Ровно такой же. Не будем скрывать, что иногда глава муниципалитета, мэр города не всегда стопроцентно понимает власть региональную. И обратно. И для того, чтобы снять это противоречие, чтобы и региональная, и муниципальная власть друг друга лучше поняла, приняла, и была запущена программа обучения управленческих команд. И суть создания такой управленческой команды, получение образования на площадках ведущих вузов страны заключалась в том, что помирить, донести им задачи, чтобы каждый из них задачу понимал верно и однозначно. И всем месте поработать над концепцией или проектом развития города. Это было проведено с моногородами. И эти опытом необходимо поделиться и рассказать другим мэрам, как удалось добиться успеха. И какие первые шаги нужно сделать для того, чтобы изменить, начать яркие изменения в городе.

А.Челышев:

- Спасибо большое!