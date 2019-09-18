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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Защита Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нападение на омоновца, обжаловала приговор

Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии.Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии.Фото: REUTERS

Коллеги актера, священники и даже «Единая Россия» запустили компанию по его освобождению, посчитав приговор слишком жестоким. Остальных участников «Московского дела», похоже, защищать некому

Защита Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нападение на омоновца, обжаловала приговор

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Защита Павла Устинова обжаловала приговор. Дата заседания суда еще не назначена. Об этом Радио «Комсомольская правда» сообщил адвокат осужденного Дмитрий Чешков.

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и бывший судья Евгений Тарло считает, что доказать невиновность Устинова будет непросто.

В защиту Устинова выступили в «Единой России». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал ситуацию с приговором актеру «вопиющей несправедливостью». По его словам, все без исключения аргументы защиты должны рассмотреть в суде вышестоящей инстанции, в том числе и тщательно изучить все видеозаписи.

Ранее несколько десятков священников обратились к властям с просьбой пересмотреть приговоры некоторым участникам протестных акций в Москве. В РПЦ назвали это письмо политической декларацией. Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что участие церкви в политике недопустимо.

Актер Александр Паль создал петицию за освобождение Устинова. Ее уже подписали почти 90 тысяч человек. Творческое сообщество продолжает выражать поддержку осужденному. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает необходимым отпустить Устинова на свободу.

Открытое письмо с требованием освободить осужденных участников протестных акций написали и школьные учителя. Одним из инициаторов обращения выступила преподаватель русского языка и литературы Надежда Шапиро. Она подчеркнула, что о таких нарушениях необходимо говорить громко и вслух.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил тенденцию поддержки "своих" в каждом профессиональном сообществе.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы. Его признали виновным в том, что при задержании во время несогласованной акции 3 августа в Москве он оказывал сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

В начале сентября осудили еще пятерых участников несанкционированных акций. Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за то, что толкнул полицейского и бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов мусорный бак.

Ивана Подкопаева осудили за то, что он распылил газ из баллончика в лица полицейских. Его приговорили к трем годам колонии.

Два года колонии общего режима получил Данила Беглец за то, что схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону.

Кирилла Жукова, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, осудили на три года колонии.

Константина Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.

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