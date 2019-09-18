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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Ущерб от паводков в Хабаровском крае составил миллиард рублей, Заворотнюк поставили диагноз рак мозга ещё минувшей зимой, названы города-лидеры по оттоку молодежи

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Ущерб от паводков в Хабаровском крае составил миллиард рублей, Заворотнюк поставили диагноз рак мозга ещё минувшей зимой, названы города-лидеры по оттоку молодежи

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Главное. О чем говорит страна:

- Власти Хабаровского края оценили ущерб от паводков в один миллиард рублей. Губернатор региона Сергей Фургал попросил финансовой помощи для восстановления районов у председателя правительства Дмитрия Медведева.

- Анастасии Заворотнюк поставили диагноз рак мозга минувшей зимой. Об этом Комсомольской правде рассказал друг актрисы. По его словам, сильные головные боли у Заворотнюк появились сразу после родов.

На фоне сообщений о болезни звезды появляются новости о возможном скачке смертности в России от рака. Однако онколог Андрей Пылев утверждает, что статистка заболеваний неизменна.

- В России появится интеллектуальная система отслеживания поведения водителей. Проект российской компанией "Скайтрэк" поступит в разработку уже к следующему году. Известно, что искусственный интеллект будет распознавать поведение человека за рулём, например курение, разговоры по телефону, отклонение от маршрута, превышение скорости и техническое состояние автомобиля. Система сможет выявить даже накопившуюся у водителя усталость.

- В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции уничтожены двое боевиков. Они планировали теракт на территории республики.

- Стали известны города-лидеры по потенциальным мигрантам. Чаще всего в поисках лучшей жизни молодежь уезжает из Тольятти, Омска и Барнаула. Такие данные приводятся в исследовании миграционных потоков россиян до 30-ти.

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