2019-09-18T17:36:37+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Участника незаконного митинга, бросившего бутылку в полицейского, выпустили из СИЗО, в России может появиться кодекс этики для чиновников, водителям подсказали способ не платить штрафы ГИБДД

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Участника незаконного митинга, бросившего бутылку в полицейского, выпустили из СИЗО, в России может появиться кодекс этики для чиновников, водителям подсказали способ не платить штрафы ГИБДД

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Главное. О чем говорит страна:

- Участника незаконного митинга 27 июля в Москве, бросившего бутылку в полицейского - выпустили из СИЗО. Дело вернули в прокуратуру, а самого Айдара Губайдуллина освободили прямо в зале суда. В момент освобождения из-под стражи он обнял адвоката, брата и плачущую маму. Всё — под аплодисменты. Губайдуллин сейчас находится под подпиской о невыезде. Его адвокат Максим Пашков назвал это хорошим знаком.

- В России может появиться кодекс этики для чиновников. С такой инициативой выступила сенатор Екатерина Лахова. Поводом стал скандал с советником ульяновского губернатора Светланой Опёнышевой, которая выложила в инстаграм селфи из нефтяной ванной. Лахова подчеркнула, что непродуманные действия госслужащих зачастую вызывают критику у граждан. По ее мнению, свод правил нужен для того, чтобы чиновники четко понимали, что разрешено, а что - нет.

Кстати, ульяновский губернатор не уволит свою советницу за селфи в «нефтяной» ванне. Сергей Морозов прислушался к выводам комиссии по этике, которая рекомендовала ему ограничиться выговором.

- Водителям подсказали способ не платить штрафы ГИБДД. Теперь списать долги могут гражданам, прошедшим процедуру личного банкротства, - сообщают СМИ со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева. Он пояснил, что это поможет гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию.

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