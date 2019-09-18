СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-18T17:46:52+03:00

Россия заняла 4 место среди стран-поставщиков мигрантов, а Владимир Путин согласился обсудить изменение избирательной системы 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Россия заняла четвертое место в рейтинге среди стран-поставщиков мигрантов. Таковы данные исследования ООН. 10 миллионов наших граждан проживают за границей. Лидером в списке стала Индия, за ней следуют Мексика и Китай.

В то же время в рейтинге государств, принимающих мигрантов, Россия тоже заняла четвертую строчку. У нас живет 12 млн выходцев из других стран.

- Владимир Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательной системы. По мнению президента, политическая система страны - это "живой организм", и нужно смотреть, что можно откорректировать, чтобы сделать ее более эффективной.

Подробности встречи с главой государства лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов рассказал в интервью "Комсомольской правде".