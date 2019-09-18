2019-09-18T01:09:15+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первая публикация повести Льва Толстого, образование ЦРУ, похороны Мао Цзедуна, премьера фильма «Мой ласковый и нежный зверь»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Первая публикация повести Льва Толстого, образование ЦРУ, похороны Мао Цзедуна, премьера фильма «Мой ласковый и нежный зверь»

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18 сентября. В это день в разные годы:

1852 год - первая публикация Льва Толстого повесть «Детство».

1947 год - в США образовано ЦРУ.

1976 год - похороны Мао Цзедуна.

1978 год - премьера фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

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