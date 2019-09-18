Первая публикация повести Льва Толстого, образование ЦРУ, похороны Мао Цзедуна, премьера фильма «Мой ласковый и нежный зверь»
Обзор событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Первая публикация повести Льва Толстого, образование ЦРУ, похороны Мао Цзедуна, премьера фильма «Мой ласковый и нежный зверь»
00:00
00:00
18 сентября. В это день в разные годы:
1852 год - первая публикация Льва Толстого повесть «Детство».
1947 год - в США образовано ЦРУ.
1976 год - похороны Мао Цзедуна.
1978 год - премьера фильма «Мой ласковый и нежный зверь».