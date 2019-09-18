Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Павлу Устинову в понедельник, Кремль призывает всех дождаться результатов апелляции
Тем временем ответственный секретарь столичной общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, побывавший у Устинова, рассказал, что при задержании актера сильно били
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Павлу Устинову в понедельник, Кремль призывает всех дождаться результатов апелляции
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Павлу Устинову в понедельник. Об этом Радио «Комсомольская правда» рассказал его адвокат Дмитрий Чешков.
В среду в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Устинова. У здания аппарата президента выстроилась очередь. К акции присоединились актеры Татьяна Догилева, Никита Ефремов, Александр Паль, Никита Кукушкин и другие.
В Кремле знают о ситуации. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, нужно дождаться результатов апелляции.
У актера в одной из московских тюрем побывал ответственный секретарь столичной общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, Устинов пожаловался, что при задержании его сильно били.