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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Павлу Устинову в понедельник, Кремль призывает всех дождаться результатов апелляции

Актера Павла Устинова осудили на 3,5 года за оказание сопротивления полиции.Актера Павла Устинова осудили на 3,5 года за оказание сопротивления полиции.Фото: REUTERS

Тем временем ответственный секретарь столичной общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, побывавший у Устинова, рассказал, что при задержании актера сильно били

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Павлу Устинову в понедельник, Кремль призывает всех дождаться результатов апелляции

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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Павлу Устинову в понедельник. Об этом Радио «Комсомольская правда» рассказал его адвокат Дмитрий Чешков.

В среду в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Устинова. У здания аппарата президента выстроилась очередь. К акции присоединились актеры Татьяна Догилева, Никита Ефремов, Александр Паль, Никита Кукушкин и другие.

В Кремле знают о ситуации. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, нужно дождаться результатов апелляции.

У актера в одной из московских тюрем побывал ответственный секретарь столичной общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, Устинов пожаловался, что при задержании его сильно били.

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