Первый конкурс красоты, запрет на вывоз художественных ценностей из РСФСР, выход Финляндии из Второй мировой войны
Обзор событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Первый конкурс красоты, запрет на вывоз художественных ценностей из РСФСР, выход Финляндии из Второй мировой войны
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19 сентября. В этот день, в разные годы:
1888 год - в Бельгии происходит первый конкурс красоты.
1918 год - Совнарком РСФСР запретил вывоз художественных и исторических памятников.
1944 год - Финляндия вышла из Второй мировой войны.
1960 год - появляется твист.