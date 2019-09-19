СЕГОДНЯ 05:33 2019-09-19T17:25:00+03:00

Обзор событий, произошедших в этот день

Первый конкурс красоты, запрет на вывоз художественных ценностей из РСФСР, выход Финляндии из Второй мировой войны 00:00 00:00

19 сентября. В этот день, в разные годы:

1888 год - в Бельгии происходит первый конкурс красоты.

1918 год - Совнарком РСФСР запретил вывоз художественных и исторических памятников.

1944 год - Финляндия вышла из Второй мировой войны.

1960 год - появляется твист.