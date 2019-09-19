СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-19T17:14:10+03:00

Элла Памфилова подтвердила, что готовится реформа избирательного законодательства, в Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе, раненый в Москве полицейский находится в тяжелом состоянии 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Элла Памфилова подтвердила, что совещание по реформе избирательного законодательства состоится на следующей неделе. В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» глава Центризбиркома заявила, что планируется встреча с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, но добавила, что не хотела бы комментировать это раньше времени. Памфилова также рассказала, почему нельзя проводить эксперимент с электронным голосованием по всей России.

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов считает, что изменения нужны, чтобы вернуть доверие народа.

В первую очередь нужно ужесточить наказание за фальсификацию, - считает политик Никита Исаев.

Ранее Владимир Путин согласился обсудить предложения по изменению избирательной системы. По мнению президента, политическая система страны - это "живой организм", и нужно смотреть, что можно откорректировать, чтобы сделать ее более эффективной.

- В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев. По его словам, Украина должна идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать". Украинский депутат подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс.

При этом Гетманцев негативно отнесся к предложению наделить неподконтрольные Киеву территории особым статусом, так как это может привести к развалу страны.

Политолог Павел Рыжевский считает , что рано или поздно за словами об уступках последуют действия, потому что все устали от войны.

- Состояние раненого в перестрелке в Москве полицейского врачи оценили как стабильно тяжелое. Сотрудник правоохранительных органов получил огнестрельные ранения в шею и живот, ночью его прооперировали.

- В Новосибирске проведут проверку после ЧП с упавшим в яму с кипятком ребенком. Власти по поручению министерства труда и соцразвития региона должны исследовать все опасные места в городе. Пострадавшие - это двухлетний мальчик и его мама - находятся в больнице, в ожоговом центре. Их состояние постепенно улучшается.