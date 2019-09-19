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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

НАТО потеряло превосходство над Россией, в Минздраве заявили, что безвредных доз алкоголя нет, красная рыба резко подорожала

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

НАТО потеряло превосходство над Россией, в Минздраве заявили, что безвредных доз алкоголя нет, красная рыба резко подорожала

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Главное. О чем говорит страна:

- В Пентагоне признали потерю превосходства НАТО над Россией. Американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что альянс слабеет, так как Москва "ведет себе все увереннее". Он предложил членам НАТО "пересмотреть свою стратегии по сдерживанию России".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что военные США начали видеть реальную обстановку в миллитаризации стран.

- В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан. Концепцию закона разработали Минюст и Федеральная служба судебных приставов. Ведомства предлагают дать возможность кредиторам обращаться в суд только в случае, если долг не погашен в течение 30 дней.

Новый закон позволит расширить гарантии прав россиян и уменьшить количество споров в суде, - пишет "Коммерсантъ". Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

- В минздраве опровергли информацию о безвредных дозах алкоголя. Пресс- секретарь ведомства Максим Радецкий рассказал, что таких экспертов нет, а цифры были взяты из сторонних источников.

Ранее появилась информацию о безвредной дозе алкоголя. Для женщин этот показатель - 200 мл вина крепостью около 12%, для мужчин — чуть меньше литра пива крепостью до 5 процентов, - сообщили Риа Новости со ссылкой на экспертов Минздрава.

- В России резко подорожала красная рыба. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза. Закупочные цены выросли в пределах 15%. Оптовая стоимость горбуши, выловленной в дальневосточном регионе, увеличилась на 30%. В Центральной России эту рыбу можно купить по 155 рублей за килограмм. Кета из Центрального округа подорожала почти в половину - до 250 рублей.

Причиной роста цен называют плохой улов. По данным Росрыболовства, на Дальнем Востоке в прошлом году выловили рекордные 677 тысяч тонн красной рыбы. В этом сезоне ситуация абсолютно противоположная. Рыбакам удалось поймать около 450 тысяч тонн лососевых.

- Около половины россиян готовы отказаться от машины из-за цен на бензин. Это данные опроса ВЦИОМ.

Дорогое обслуживание и страхование автомобиля - это второй по популярности ответ на вопрос, почему люди перестают пользоваться личным авто. В числе основных причин отказа от своего транспорта респонденты указали также финансовые проблемы и загруженность дорог.

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