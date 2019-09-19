СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-19T18:07:53+03:00

Москва обвинила Киев в срыве соглашения о Донбассе, Заворотнюк перевели из реанимации в палату, спецназовец стал мастером маникюра 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Кремле прокомментировали ситуацию с подписанием формулы Штайнмайера. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выдвижение Киевом условий противоречит ранее имевшимся договоренностям.

Накануне Москва обвинила Киев в срыве соглашения о порядке правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Представители Украины отказались подписать документ, который ранее предлагал бывший глава МИДа Германии, нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В нем говорилось о закреплении за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведении выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

- Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату, - сообщает телеграм-канал Мэш. Состояние актрисы улучшается, но остается тяжелым. Врачам удалось вывести ее из критического состояния и медикаментозной комы. Сейчас она находится рядом с близкими в палате терапевтического отделения.

- Мать избитой ингушской девочки пока не будут лишать родительских прав. Суд приостановил рассмотрение дела. Накануне семилетняя Аиша впервые за долгое время встретилась со своей матерью.

- Выпускников стали реже брать на работу. По данным Минтруда, в первом полугодии этого года устроиться куда-либо через службу занятости смогли чуть больше половины молодых соискателей. В ведомстве подчеркнули, что статистика учитывает только тех, кто обращался в центр занятости - реальная картина может оказаться несколько иной.

Одна из причин проблемы - студенты не пытаются устроиться на стажировку или практику во время обучения, - говорит профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

- Тем временем, в регионах сейчас отмечают нехватку специалистов. В большинстве российских городов существует дефицит сварщиков, слесарей, грузчиков, сборщиков и врачей. Отмечается, что россияне меньше всего выбирают профессии, связанные с физическим трудом.

Если захотелось сменить работу - можно попробовать себя в этих сферах. А вот житель Краснодара пошел дальше. После ухода на пенсию с военной службы Дмитрий Братчиков занялся необычным делом - стал мастером маникюра.