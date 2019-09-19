Моя милиция меня бережёт? О чём говорит расстрел полицейских в Москве
Валентин Алфимов обсуждает с адвокатом, бывшим сотрудником МВД Вадимом Лялиным, как устроена полицейская система и можно ли её изменить так, чтобы люди перестали бояться силовиков
Валентин Алфимов обсуждает с адвокатом, бывшим сотрудником МВД Вадимом Лялиным, как устроена полицейская система и можно ли её изменить так, чтобы люди перестали бояться силовиков
Моя милиция меня бережёт? О чём говорит расстрел полицейских в Москве
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