19 Сент. 19:03 2019-09-19T22:00:33+03:00

Глава Росгвардии считает, что Павлу Устинову можно было назначить условный срок, Европа устала от Украины, бывших чиновника Минкульта задержаны за мошенничество 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову. Виктор Золотов считает, что актеру можно было назначить условный срок, а остальное "перевести" блогеру Владиславу Синице, осужденному за скандальный твит.

За Павла Устинова, которого суд приговорил к трём с половиной годам тюрьмы за применение насилия к омоновцу на несогласованном митинге, уже вступились многие актёры, журналисты и простые люди. Например, в Кремль отправил своё обращение режиссёр Андрей Звягинцев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что обращение получили, а ситуация развивается в русле закона.

А вот дочь Дмитрия Пескова так не считает. Елизавета раскритиковала в своём блоге на сайте Эха Москвы приговор суда. Правда, пост вскоре был удалён, но пресс-секретарь президента уверяет, что не имеет отношения ни к написанию текста, ни к его удалению.

Генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайством изменить Устинову приговор. Актёра просят отпустить под подписку о невыезде.

Общественный резонанс может на это решение повлиять, уверены эксперты. Так, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников считает, что мнение главы Росгвардии могло бы повлиять на дело Устинова.

- Два бывших чиновника Минкульта задержаны за мошенничество в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы заключил под стражу Владимира Цветнова, который возглавлял департамент охраны культурного наследия, и его заместителя Павла Мосолова. Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря. Вместе с чиновниками были задержаны бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева, следствие также просит их арестовать. Во время обыска у Цветнова изъяли 25 миллионов рублей и украшения, «которые невозможно приобрести на законные доходы», заявил в суде следователь.

- Европа устала от Украины. Такое мнение высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она подчеркнула, что Евросоюз много лет помогает Украине, однако уровень коррупции там не снижается и олигархов меньше не становится. По мнению президента Эстонии, в подобное положение Украина попала из-за своей бывшей власти, а новое руководство должно продемонстрировать Евросоюзу готовность меняться.

- Жители подмосковной деревни Дубровки хотели перекрыть новую взлётно-посадочную полосу - в Шереметьево. По их словам - их дома находятся в санитарно-защитной зоне аэропорта. Как рассказал один из местных жителей - Юрий Ларин - чиновники расселили только часть деревни.

- Погода в столичном регионе торопится минимум на месяц. Циклон со Скандинавии несет с собой заморозки и мокрый снег. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни, в Центральном федеральном округе будет также холодно, как в середине октября, днем +7...+12 градусов, а ночью температура воздуха местами будет опускаться до -2.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ждёт жителей Центральной России в ближайшие выходные.