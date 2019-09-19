2019-09-19T22:54:17+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Открытие памятника «Тысячелетие России», первый кинофестиваль в Каннах, гибель съемочной группы Сергея Бодрова младшего

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Открытие памятника «Тысячелетие России», первый кинофестиваль в Каннах, гибель съемочной группы Сергея Бодрова младшего

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20 сентября. В этот день в разные годы:

1862 год - открытие в Великом Новгороде памятника «Тысячелетие России».

1946 год - открытие первого кинофестиваля в Каннах.

2002 год - гибель группы Сергея Бодрова младшего в Кармадонском ущелье.

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