СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-20T15:26:51+03:00

В турецком отеле на российских детей вылили раскаленное масло, из-за отмены советских законов могут исчезнуть профессиональные праздники, в России изменятся правила призыва в армию 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Больницы Екатеринбурга готовы принять пострадавших из Турции. Это дети. Им 3,5 и 10 лет. Они получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.

По словам отца мальчиков - повар во время кулинарного шоу допустил ошибку, и на зрителей полилось горящее масло. Один из детей буквально горел вместе с одеждой. У него ожоги 2 и 3 степени - 27% тела. Он пока не сможет перенести перелет. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле.

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков уверят, что если понадобится дополнительная помощь - местные специалисты готовы её предоставить.

- Тем временем в Турции проводят проверки бассейнов в отелях. Такое распоряжение дал губернатор Антальи после того, как на местных курортах погибли три россиянки. Турецкие власти признают, что сообщения о несчастных случаях наносят большой ущерб туриндустрии. Поэтому нужно усилить требования к безопасности и санитарному состоянию бассейнов, а в зонах отдыха должны обязательно работать сертифицированные спасатели.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин утверждает, что проверки повлияют на безопасность в отелях, но глобальных изменений не ожидается.

- Россия может лишиться сразу нескольких старейших профессиональных праздников. В рамках так называемой регуляторной гильотины, направленной на пересмотр действующих нормативно-правовых актов, могут упразднить, например, День радио, День железнодорожника и День воздушного флота.

Завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин считает, что на самом деле праздникам ничего не угрожает.

- Еще одна норма, которую могут отменить - пятидневная рабочая неделя. О введении четырехдневки говорят давно. Но возможно ли это в современных российских реалиях? Разбирался Юрий Кораблев.

- В России изменятся некоторые правила призыва в армию. В Минобороны разработали поправки, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец отметил, что изменения помогут в борьбе с уклонистами.

- Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой. Лидерами в этом списке стали Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь многие работодатели предлагают места с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич подчеркнула, что результаты исследования вполне ожидаемы - труд на севере ценится выше.

- Тем временем, стало известно, что больше половины россиян осваивают навыки, не связанные с текущей профессией. Только треть граждан пока не делают этого, но планируют. Это результаты исследования компании Хэдхантер.

Опрос показал, что чаще всего с задачами, не входящими в основную работу, сталкиваются представители сферы искусства и массмедиа, информационных технологий, автомобильного бизнеса, а также высшего менеджмента и юристы.

- В России начались продажи нового айфона. Ритейлеры отмечают, что из-за популярности отдельно взятых моделей смартфоны некоторых расцветок уже распроданы. Удивительно, но в этом году обошлось без ажиотажа. К центральному магазину на Тверской в очередь выстроились не больше 20 человек. Они пытались продать свои места. Первое продавали за полмиллиона, четвёртое за 15 тысяч. Для этого люди стояли по три дня. В итоге никто их не купил. И первый покупатель приобрел сразу две новинки от Apple — себе и супруге. В очереди он не стоял.