2019-09-20T15:26:51+03:00
Темы дня
Вероника БОРИСЕНКОВА@radio_kp

В турецком отеле на российских детей вылили раскаленное масло, из-за отмены советских законов могут исчезнуть профессиональные праздники, в России изменятся правила призыва в армию

Вероника Борисенкова - с главными темами дняВероника Борисенкова - с главными темами дня

Вероника Борисенкова - с главными темами дня

В турецком отеле на российских детей вылили раскаленное масло, из-за отмены советских законов могут исчезнуть профессиональные праздники, в России изменятся правила призыва в армию

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Больницы Екатеринбурга готовы принять пострадавших из Турции. Это дети. Им 3,5 и 10 лет. Они получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.

По словам отца мальчиков - повар во время кулинарного шоу допустил ошибку, и на зрителей полилось горящее масло. Один из детей буквально горел вместе с одеждой. У него ожоги 2 и 3 степени - 27% тела. Он пока не сможет перенести перелет. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле.

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков уверят, что если понадобится дополнительная помощь - местные специалисты готовы её предоставить.

- Тем временем в Турции проводят проверки бассейнов в отелях. Такое распоряжение дал губернатор Антальи после того, как на местных курортах погибли три россиянки. Турецкие власти признают, что сообщения о несчастных случаях наносят большой ущерб туриндустрии. Поэтому нужно усилить требования к безопасности и санитарному состоянию бассейнов, а в зонах отдыха должны обязательно работать сертифицированные спасатели.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин утверждает, что проверки повлияют на безопасность в отелях, но глобальных изменений не ожидается.

- Россия может лишиться сразу нескольких старейших профессиональных праздников. В рамках так называемой регуляторной гильотины, направленной на пересмотр действующих нормативно-правовых актов, могут упразднить, например, День радио, День железнодорожника и День воздушного флота.

Завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин считает, что на самом деле праздникам ничего не угрожает.

- Еще одна норма, которую могут отменить - пятидневная рабочая неделя. О введении четырехдневки говорят давно. Но возможно ли это в современных российских реалиях? Разбирался Юрий Кораблев.

- В России изменятся некоторые правила призыва в армию. В Минобороны разработали поправки, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец отметил, что изменения помогут в борьбе с уклонистами.

- Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой. Лидерами в этом списке стали Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь многие работодатели предлагают места с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич подчеркнула, что результаты исследования вполне ожидаемы - труд на севере ценится выше.

- Тем временем, стало известно, что больше половины россиян осваивают навыки, не связанные с текущей профессией. Только треть граждан пока не делают этого, но планируют. Это результаты исследования компании Хэдхантер.

Опрос показал, что чаще всего с задачами, не входящими в основную работу, сталкиваются представители сферы искусства и массмедиа, информационных технологий, автомобильного бизнеса, а также высшего менеджмента и юристы.

- В России начались продажи нового айфона. Ритейлеры отмечают, что из-за популярности отдельно взятых моделей смартфоны некоторых расцветок уже распроданы. Удивительно, но в этом году обошлось без ажиотажа. К центральному магазину на Тверской в очередь выстроились не больше 20 человек. Они пытались продать свои места. Первое продавали за полмиллиона, четвёртое за 15 тысяч. Для этого люди стояли по три дня. В итоге никто их не купил. И первый покупатель приобрел сразу две новинки от Apple — себе и супруге. В очереди он не стоял.

Скачать передачу [mp3, 21.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
19 Сентября 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Глава Росгвардии считает, что Павлу Устинову можно было назначить условный срок, Европа устала от Украины, бывших чиновника Минкульта задержаны за мошенничество

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
19 Сентября 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Элла Памфилова подтвердила, что готовится реформа избирательного законодательства, в Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе, раненый в Москве полицейский находится в тяжелом состоянии

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
18 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Участника незаконного митинга, бросившего бутылку в полицейского, выпустили из СИЗО, в России может появиться кодекс этики для чиновников, водителям подсказали способ не платить штрафы ГИБДД

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
18 Сентября 2019 12:16 - 12:32

Темы дня

Тема: Ущерб от паводков в Хабаровском крае составил миллиард рублей, Заворотнюк поставили диагноз рак мозга ещё минувшей зимой, названы города-лидеры по оттоку молодежи

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
17 Сентября 2019 18:03 - 19:02

Темы дня

Тема: Северокорейские моряки напали на российских пограничников, священник назвал фигуриста Ягудина трусом, журналисты не могут найти место свадьбы Бондарчука

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
17 Сентября 2019 13:33 - 14:45

Темы дня

Тема: В России проживают больше 12 миллионов людей с ограниченными возможностями, Федор Бондарчук и Паулина Андреева сегодня сыграют свадьбу

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Роман ГОЛОВАНОВ
07:30
21:30
17 Сентября 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Артисты запустили флешмоб в поддержку задержанного на митингах коллеги, в Саратове врача изнасиловали по пути к пациенту, в России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Стало известно, почему россияне предпочитают отечественные курорты Турции
Британский рэпер вынес на сцену муляж отрубленной головы Бориса Джонсона
Расстрелявшему коллег на «Рязанском проспекте» полицейскому грозит пожизненное заключение
Захарова назвала претензии Эстонии к СССР "юридически ничтожными"
Названа дата встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом
МИД Украины констатировал развал санкционного режима против России
Главный нарколог Минздрава об эпидемии болезней от вейпов в СМШ: «Это заставляет задуматься о запрете их в России»
Песков заявил, что у Путина не бывает полноценных выходных
Украина рассматривает возможность покупки российского газа
Пронесшему в самолет бомбу в мясорубке мужчине грозит пожизненный срок
Штурм Зоны 51 трансляция. У военной базы США в Неваде собирается толпа
Виктор Бут о первом с 2012 года свидании с семьей: «Еле узнал дочь»
Названы популярные направления на новогодние праздники у россиян