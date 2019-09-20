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Вероника БОРИСЕНКОВА@radio_kp

США тренируются атаковать Калининградскую область, а Минприроды повысило стоимость охотничьих зверей в России в 400 раз

Вероника Борисенкова - с главными темами дняВероника Борисенкова - с главными темами дня

Вероника Борисенкова - с главными темами дня

США тренируются атаковать Калининградскую область, а Минприроды повысило стоимость охотничьих зверей в России в 400 раз

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Главное. О чем говорит страна:

- В МИДе прокомментировали слова генерала США о плане по уничтожению ПВО в Калининградской области. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, подобные заявления - это показатель глупости.

В Минобороны России заявили, что регион надежно защищен от любых агрессивных "планов", разрабатываемых американскими генералами. Там отметили, что возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам России.

США готовы атаковать Калининградскую область. Этот регион может стать первой жертвой военного конфликта России и Америки - так заявили в Пентагоне. Там пояснили, что планы будут приведены в действие в случае необходимости. Якобы американские военные уже отрабатывают такие маневры. Ранее специалисты из США создали ролик-симуляцию военного конфликта России и НАТО.

- Минприроды повысило стоимость охотничьих зверей в России в 400 раз. Теперь общая цена за всех особей - чуть меньше трехсот миллиардов рублей.

Всего в список вошли 21 вид. Их добыча ограничена в нашей стране. Лосей, например, оценили на 88 миллиардов рублей, диких северных оленей в России почти на 30 миллиардов, косуль - на 40 миллиардов.

Отмечается, что аналог рыночной стоимости охотничьих ресурсов используется для исчисления вреда, причинённого животным браконьерами.

Ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина не видит смысла в таких подсчетах. По её мнению, ведомство решает не те вопросы.

Минприроды также оценило лесные ресурсы страны на 9 триллионов рублей. Самые дорогие - лиственница, сосна, береза каменная. Их цена почти 2 триллиона рублей за каждый вид.

Общая оценка всех природных ресурсов России в прошлом году составила больше ста триллиона рублей.

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