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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Невнимательность и неумеренность: основные причины гибели российских туристов, очередной допинговый скандал и возможная отмена воинского призыва

Мария Баченина - с главными новостями дняМария Баченина - с главными новостями дня

Мария Баченина - с главными новостями дня

Невнимательность и неумеренность: основные причины гибели российских туристов, очередной допинговый скандал и возможная отмена воинского призыва

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Главные темы:

- Названы главные причины смерти российских туристов на курортах Турции. «Это невнимательность наших граждан и лишний алкоголь»: такую статистику привёл генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков.

- России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио. С таким заявлением выступила газета де Телеграф. По данным британской прессы, назревает новый допинговый скандал. Россию подозревают в подделке данных, предоставленных ВАДА за последние полтора года.

- В России могут отменить военный призыв. Об этом заявил Сергей Шойгу в интервью "Московскому комсомольцу". При этом глава Министерства обороны не считает такое решение верным. Он считает, что какое-то количество призывников должно остаться в любом случае - за счет подобного резерва «в случае угрозы начала войны можно быстро укрепить Вооруженные силы» .

- Девочку из Башкирии с множественными патологиями развития госпитализируют в понедельник. Ребенку 2 года. У неё деформирован череп, а на руках и ногах сросшиеся пальцы. Как сообщил республиканский Минздрав, после необходимого обследования ребёнка отправят на лечение в Москву. Ранее СМИ сообщали, что девочку не взяли в детсад именно из-за внешности. Наши корреспонденты в Башкирии выяснили - это неправда.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова также опровергла информацию, что ребенка не взяли в детский сад из-за ее особенной внешности.

- Командир самолета Airbus A321, летом посадивший лайнер на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся к полетам. А накануне экипажу подарили квартиры.

- Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России миллион фунтов. Чарли Роули пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, тогда же погибла его подруга Дон Стерджесс.

Отравление в Эймсбери летом прошлого года стало вторым случаем после отравления в Солсбери в марте экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британская полиция установила, что в обоих случаях было использовано нервно-паралитическое вещество. Лондон заявляет, что это был «Новичок», а за отравлением стоит Россия. Однако доказательств никто официально не представил.

Чарли Роули нанял адвоката и планирует подать в суд, пишет газета The Mirror. Возможно, именно там мы наконец узнаем, какие у Британии есть материалы по этому делу, предполагает политолог Михаил Синельников-Оришак

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