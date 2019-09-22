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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Иран не пугают планы США направить войска на Ближний Восток, названы регионы с самыми денежными вакансиями и британец подает в суд на Россию

Мария Баченина - с главными новостями дняМария Баченина - с главными новостями дня

Мария Баченина - с главными новостями дня

Иран не пугают планы США направить войска на Ближний Восток, названы регионы с самыми денежными вакансиями и британец подает в суд на Россию

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Главные темы:

- Официальная информация о результатах расследования WADA, как ожидается, будет представлена на заседании исполнительного комитета в Токио 23 сентября. В этот же день вынесут на обсуждение вопрос о продлении аккредитации РУСАДЫ, что может стоить России поездки на Олимпиаду.

- Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток. Вашингтон решил отправить дополнительные отряды и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф эту идею раскритиковал. По его словам, - «Иран не будет начинать войну, но тот кто её начнёт, не станет тем, кто её закончит».

Несмотря на то что ответственность за атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах», Вашингтон и Эр-Рияд считают, что за нападениями стоит Иран. Тегеран свою причастность к атакам отрицает.

- Более половины россиян осваивают навыки не связанные с текущей профессией. Только треть граждан пока не делают этого, но планируют. Это результаты исследования компании HeadHunter. Опрос показал, что чаще всего с задачами , не входящими в основную работу, сталкиваются представители сферы искусства и массмедиа, информационных технологий, автомобильного бизнеса, а также высшего менеджмента и юристы.

- Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой. Лидерами в этом списке стали Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там многие работодатели предлагают места с зарплатой от 80 тысяч рублей. В Красноярском крае больше всего предложений с хорошим заработком в области строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге лидеры по количеству высокооплачиваемых вакансий - сферы информационных технологий, недвижимости, продажи, производства и транспорта.

- Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России миллион фунтов. Чарли Роули пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, тогда же погибла его подруга Дон Стерджесс.

Отравление в Эймсбери летом прошлого года стало вторым случаем после отравления в Солсбери в марте экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британская полиция установила, что в обоих случаях было использовано нервно-паралитическое вещество. Лондон заявляет, что это был «Новичок», а за отравлением стоит Россия. Однако доказательств никто официально не представил.

Чарли Роули нанял адвоката и планирует подать в суд, пишет газета The Mirror. «Возможно, именно там мы наконец узнаем, какие у Британии есть материалы по этому делу», -предполагает политолог Михаил Синельников-Оришак.

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