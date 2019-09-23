2019-09-23T13:43:51+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Кудрин заявил, что от Минобороны нужно добиться эффективности, Минфин объявил о массовом сокращении госслужащих, синоптики спрогнозировали затяжное похолодание

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Кудрин заявил, что от Минобороны нужно добиться эффективности, Минфин объявил о массовом сокращении госслужащих, синоптики спрогнозировали затяжное похолодание

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Главное. О чем говорит страна:

- Алексей Кудрин объяснил свою позицию по поводу трат на оборону. Глава Счетной палаты написал в твитере, что президент уже привел бюджет армии к разумной величине. По словам Кудрина, для решения задач обороны не требуется дальнейшее снижение финансирования, но нужно добиться эффективности.

Кудрин не раз говорил о необходимости сократить оборонные расходы. Два года назад он заявил, что российская экономика могла бы расти быстрее, если бы правительство не наращивало траты на армию. По его мнению, такое перераспределение расходов ежегодно лишает экономику роста в 0,3%.

Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец» назвал заявления о неподъемных для бюджета оборонных тратах надуманными и сравнил такие утверждения со «стенаниями». Он также сказал, что «надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что военный бюджет сокращался несколько лет подряд и сейчас находится на нужном уровне.

- Тем временем, Владимир Путин поручил профинансировать модернизацию армии Абхазии. Такое соглашение планируется подписать по итогам переговоров Минобороны и МИДа России с абхазской стороной.

Директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев утверждает, что помощь Абхазии необходима для готовности к возможной угрозе со стороны НАТО.

- Минфин объявил о массовом сокращении госслужащих. В следующем году планируется уволить 15% чиновников, - сообщила агентству РИА Новости замглавы ведомства Татьяна Нестеренко. По ее словам, делается это для того, чтобы была возможность поднять зарплаты оставшимся сотрудникам.

Завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что увеличение зарплаты чиновникам могут спровоцировать недовольство среди граждан.

- Тяжелобольные дети столкнулись с новыми проблемами при получении Фризиума.

Как сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, основная сложность - оформление документов на противосудорожный препарат. По ее словам, родителям не понятно, куда обращаться, чтобы получить лекарство, а в поликлиниках от них требуют предоставить назначение от федерального консилиума, без которого Фризиум не выдают.

- Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат. По данным рейтинга РИА Новости, в первые шесть месяцев этого года заработная плата увеличилась во всех субъектах - в среднем на 7%. Но темпы роста различаются. Наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - там зарплаты по сравнению с прошлым годом поднялись на 14%. Таким образом, средний заработок в регионе составил почти 27 тысяч рублей. Высокий прирост зарплат наблюдается и в Туве, там этот показатель - 12.5%.

- Синоптики спрогнозировали затяжное похолодание. Низкие температуры придут почти во все регионы страны. А в Сочи побит рекорд 125-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

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