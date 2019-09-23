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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Следователи раскрыли убийство Михаила Круга, в Москве разбираются с выселением детей, больных раком, невесты в России «постарели» на 8 лет

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Следователи раскрыли убийство Михаила Круга, в Москве разбираются с выселением детей, больных раком, невесты в России «постарели» на 8 лет

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Главное. О чем говорит страна:

- Следователи раскрыли убийство Михаила Круга, совершенное 17 лет назад. Один из преступников, который все эти годы отрицал свою вину, наконец-то признался в причастности и назвал убийцу. 30 июля 2002 года две пули в Михаила Круга из пистолета ТТ выпустил Дмитрий Веселов. Подробности рассказали в Следственном комитете России.

- Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море. Бен Ходжес в интервью украинскому изданию заявил, что российский флот блокирует проходы к местам проведения учений НАТО. Он призвал альянс наращивать силы в Черноморском регионе.

Капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что новое заявление возникло на фоне улучшения отношений с Украиной.

- Омбудсмен Москвы изучит ситуацию с выселением детей, больных раком. Татьяна Потяева заявила агентству РИА Новости, что необходимо рассмотреть, на каких основаниях они жили.

Ранее стало известно, что жильцы одного из домов на юге столицы жалуются на онкобольных мальчиков и девочек и добиваются их выселения. Родители заявили, что соседи постоянно придумывают новые причины, чтобы выразить свое недовольство.

- Невесты в России «постарели» на 8 лет. По данным Росстата, большинство россиянок впервые выходят замуж в возрасте от 25 до 34-х, хотя совсем недавно большинство вступало в брак в промежуток с 18 до 24-х.

В то же время возраст первой женитьбы для мужчин не изменился и колеблется от 25 до 34 лет.

Психолог Татьяна Семенко говорит - причина в том, что сегодня не модно выходить замуж.

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