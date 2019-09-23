СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-23T15:55:32+03:00

WADA рассматривает возможность недопуска России на Олимпиаду-2020, старейший в мире туроператор обанкротился, производство липовых документов для депортированных из России мигрантов поставили на поток 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Кремле прокомментировали проверки московской лаборатории Всемирным антидопинговым агентством. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говорить о том, что российских спортсменов не допустят к участию в Олимпиаде 2020 года, преждевременно.

Четырнадцать российских легкоатлетов оказались в центре расследования из-за перепроверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Среди них — олимпийские чемпионки Елена Лашманова и Анна Чичерова. Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков.

Тем временем, в РУСАДА заявили о полном соответствии организации кодексу Всемирного антидопингового агентства.

Ранее сообщалось, что российскую организацию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории. На днях немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россия могла подтасовывать их.

Бывший глава РУСАДА Рамил Хабриев назвал новый виток скандала очередной политической провокацией.

- Банкротство старейшего в мире туроператора не повлияет на работу российских компаний. «Интурист» и «Библио-Глобус», входящие в состав британского агентства «Thomas Cook», продолжат свою деятельность .

Об этом Радио «Комсомольская правда» сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

О прекращении деятельности туркомпания «Thomas Cook» заявила в понедельник. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что у британского агентства давно появились предпосылки банкротства.

За границей по путевкам «Thomas Cook» сейчас находятся около шестисот тысяч человек, из них порядка 160 тысяч — граждане Британии. Для их возвращения на родину в стране объявили операцию по репатриации населения в мирное время, которая может оказаться крупнейшей за всю историю.

Компания Томас Кук работала с 1841 года и считалась первым турагентством в мире.

- Мигранты после депортации приезжают в Россию по чужим документам.

Продажа паспортов с вымышленными именами и датами рождения в Средней Азии поставлена на поток. Все это мешает следователям раскрывать преступления.

Например, в прошлом году в Москве зафиксировали 140 тысяч ограблений, изнасилований, вымогательств. По статистике, каждое шестое из них - дело рук приезжих из других стран.

- Жители России стали чаще пить воду из-под крана. С 2016 года число россиян, предпочитающих её вместо бутилированной выросло на 15 процентов. Таковы данные ВЦИОМа. Экологи объясняют это повышением доверия к качеству воды, а также значительным стремлением к экономии. Об этом рассказал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

- В США вручили премию «Эмми». В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов. Сразу три статуэтки получил нашумевший сериал компании HBO «Чернобыль». Он был признан лучшим мини-сериалом года. Также наград удостоились режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин.

Актеры «Игры престолов» оказались не на первом месте. Эмилию Кларк и Кита Харрингтона обошли Билли Портер из сериала «Поза» и Джоди Комер, сыгравшая в сериале «Убивая Еву».

Кинокритик, ведущий Радио «Комсомольская правда» Давид Шнейдеров отмечает, что в этом году премии за сериалы распределялись вполне справедливо.