Наводнение в Ленинграде, премьера фильма «Москва - Кассиопея», спуск самой большой подлодки на воду
Обзор событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Наводнение в Ленинграде, премьера фильма «Москва - Кассиопея», спуск самой большой подлодки на воду
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23 сентября. В это день в разные годы:
1924 год - сильнейшее наводнение в Ленинграде.
1974 год - премьера фильма «Москва - Кассиопея».
1980 год - в Северодвинске спускают на воду самую большую подводную лодку «Акулу».