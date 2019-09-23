2019-09-22T16:13:59+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Наводнение в Ленинграде, премьера фильма «Москва - Кассиопея», спуск самой большой подлодки на воду

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Наводнение в Ленинграде, премьера фильма «Москва - Кассиопея», спуск самой большой подлодки на воду

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23 сентября. В это день в разные годы:

1924 год - сильнейшее наводнение в Ленинграде.

1974 год - премьера фильма «Москва - Кассиопея».

1980 год - в Северодвинске спускают на воду самую большую подводную лодку «Акулу».

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