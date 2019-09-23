СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-23T18:25:11+03:00

В Москве начался отопительный сезон, в России появится список распространителей фейков, правительство ужесточило требования к организации детских экскурсионных перевозок на автобусах 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Москве начался отопительный сезон. Тепло уже подают в многоквартирные дома, а также административные и промышленные здания столицы, сообщил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, процесс подключения может занять до пяти дней.

Дали тепло и почти всем социальным учреждениям Подмосковья. Однако среди жилых домов в регионе отапливаются пока только около 30 процентов.

Тем временем, синоптики прогнозировали затяжное похолодание. Низкие температуры придут почти во все регионы страны. А в Сочи побит рекорд 125-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

- В России появится список распространителей фейков. Его готовится создать Роскомнадзор.

Как сообщил глава ведомства Александр Жаров, в перечень могут войти издания, интернет-сообщества и отдельные лица.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия», член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что ответственность за ложную информацию должны нести все участники информационного пространства.

- В России ужесточили требования к организации детских экскурсионных перевозок на автобусах. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. По новым правилам, все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

По словам директора «Объединения Автопассажирских перевозчиков» Татьяны Ракуловой, автопарк туроператоров соответствует этим требованиям на 90% и переоборудование не ударит по карману перевозчиков.