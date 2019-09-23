СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-23T21:23:41+03:00

11 полицейских наказаны после изнасилования волейболистки в Анапе, Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?», в Ставрополе сняли с продажи куклы Бен Ладена 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Россия присоединилась к парижскому соглашению по климату. Постановление о принятии документа подписал премьер Дмитрий Медведев. Он отметил, что нужно развивать низкоуглеродную и зеленую экономику.

Старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин рассказал, почему именно сейчас Москва ратифицирует соглашение.

- 11 полицейских наказаны после изнасилования волейболистки в Анапе. К ответственности привлечены даже два сотрудника из краевого главка.

- Александр Друзь возвращается в шоу «Что? Где? Когда?». Как сообщила «Телекомпания «Игра-ТВ», на это решение повлияли извинения от знатока и срок давности скандала с его участием в программе «Кто хочет стать миллионером?». Коллеги Друзя рады его возвращению. Александр Барщевский считает, что единственная ошибка, которую тот совершил - повелся на провокацию.

Второй участник скандала - Илья Бер - считает глупостью решение о возвращении Друзя в шоу. В том числе и потому, что извинения знатока не касались сути конфликта.

- В Ставрополе сняли с продажи куклы Бен Ладена. Фигурку лидера запрещенной в России террористической организации можно было купить в детском магазине, в комплект входило оружие. Цена вопроса - две тысячи рублей. Но после размещения фотографий в соцсетях, странная игрушка пропала с прилавков.