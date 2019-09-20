Гастроли Игоря Стравинского в СССР, премьера фильма «Служили два товарища», роспуск Верховного совета РСФСР
Обзор событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Гастроли Игоря Стравинского в СССР, премьера фильма «Служили два товарища», роспуск Верховного совета РСФСР
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21 сентября. В этот день в разные годы:
1962 год - в СССР приезжает на гастроли Игорь Стравинский.
1968 год - премьера фильма «Служили два товарища».
1993 год - президент Ельцин подписывает документ о роспуске Верховного совета РСФСР.