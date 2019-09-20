2019-09-20T22:52:15+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Гастроли Игоря Стравинского в СССР, премьера фильма «Служили два товарища», роспуск Верховного совета РСФСР

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Гастроли Игоря Стравинского в СССР, премьера фильма «Служили два товарища», роспуск Верховного совета РСФСР

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21 сентября. В этот день в разные годы:

1962 год - в СССР приезжает на гастроли Игорь Стравинский.

1968 год - премьера фильма «Служили два товарища».

1993 год - президент Ельцин подписывает документ о роспуске Верховного совета РСФСР.

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