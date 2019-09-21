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Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны, Устинов записал после освобождения видеообращение, штурм «Зоны 51» провалился

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Валентин Алфимов - с главными темами

Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны, Устинов записал после освобождения видеообращение, штурм «Зоны 51» провалился

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Главное. О чем говорит страна:

- Дональд Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, позиция президента Штатов, по сути, заключается в том, что Америке необходимо признать тот факт, что Москва должна быть другом.

Помимо этого издание отмечает, что американский президент отказывается назначать конкретную дату встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В то же время помощники Трампа настаивают на проведении этих переговоров. Есть информация, что встреча президентов США и Украины намечена на 25 сентября. Это произойдет на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

- Защита Павла Устинова ждет, что его оправдают. Мало того, адвокат актера Дмитрий ЧешкОв намерен обратиться в квалификационную коллегию судей (ККС) с жалобой на судью Алексея Криворучко, который вынес приговор в 3,5 года тюрьмы за вывих плеча сотруднику ОМОНа при задержании на несогласованной акции протеста 3 августа в Москве. По мнению защиты, он - цитата - «многократно нарушил Уголовно-процессуальный кодекс».

Накануне Мосгорсуд освободил актера Павла Устинова под подписку о невыезде. Таким образом удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры. Она ранее попросила изменить ему меру пресечения. Как заявила на суде в пятницу представитель ведомства, у обвинения «нет оснований считать, что Устинов будет скрываться от органов следствия». Эта мера будет действовать до четверга, когда будет рассмотрена аппеляция на приговор.

Сам осужденный лично на заседании не присутствовал — связь с ним осуществлялась по видеоконференции. Но после освобождения записал видеообращение.

Сестра актера Юлия Устинова рассказала, как Павел чувствует себя после в первый день после освобождения.

- В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за внешности. Это произошло в одном из сёл Стерлитамакского района. Ребенку 2 года. У неё деформирован череп, а на руках и ногах слипшиеся пальцы.

- Предстоящая зима в России вряд ли будет очень морозной. Практически во всех регионах погода будет в рамках климатических норм или теплее, чем обычно. Таков главный смысл прогноза погоды на зиму 2019-2020, который только что составили в Гидрометцентре. Точнее, речь идёт не столько о зиме, сколько обо всём холодном полугодии, с октября 19-го по март 20 года.

Тут нужны пояснения. Во-первых, прогнозы на столь долгий срок - штука не очень надёжная. Если они оправдались хотя бы на 70%, то это уже победа. Об этом честно предупреждают в Гидрометцентре.

- Штурм военной базы "Зона 51" в США, где по легенде хранят пришельцев, провалился. К воротам объекта прибыли… всего несколько десятков человек. Двух арестовали у входа на базу ВВС США: один попытался прорваться через ворота, второй справил нужду в неположенном месте.

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