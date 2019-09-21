2019-09-21T15:52:32+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Украина резко повысила тарифы на транзит российского газа и отказалась участвовать в сессии ПАСЕ, московские байкеры закрыли сезон, врачи вяснили, сколько фруктового сока можно выпить без вреда

Валентин Алфимов - с главными темамиВалентин Алфимов - с главными темами

Валентин Алфимов - с главными темами

Украина резко повысила тарифы на транзит российского газа и отказалась участвовать в сессии ПАСЕ, московские байкеры закрыли сезон, врачи вяснили, сколько фруктового сока можно выпить без вреда

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Главное. О чем говорит страна:

- Украина назвала тарифы на транзит российского газа на ближайшие 4 года. По данным "Нафтогаза", при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей тариф составит 3,21 доллара за тысячу кубометров газа на сто километров, а при бронировании 90 миллиардов кубических метров — 2,56 доллара.

В 2019 году тариф на транзит газа составил 2,61 доллара за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость.

- Украина отказалась участвовать в сессии ПАСЕ. Как сообщил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Богдан Яремко, Киев столкнулся с игнорированием его интересов в этой организации. Также по мнению депутата, Парламенсткая ассамблея Совета Европы нарушает свои же принципы.

Решение поддержало большинство фракций Рады и сейчас депутаты собираются сосредоточиться на консультациях с другими государствами-членами Совета Европы "с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".

Украина безуспешно пытается манипулировать ПАСЕ, считает политолог Владимир Рогов.

- Байкеры закрыли сезон мотопробегом по Москве. Тысячи гонщиков проехались по проспекту имени Академика Сахарова до Парка Победы.

- Врачи подсчитали, сколько фруктового сока можно выпить без вреда здоровью. Результаты исследований опубликовали сегодня, так как именно 21 сентября отмечается Международный день сока. Так вот по данным экспертов, выпить без вреда для здоровья человек в день может не больше 200-300 миллилитров. При этом людям, которые хотят снизить свой вес, лучше отказаться от этого напитка. В нём слишком много сахара.

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