Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью, а Мамаев съехал из своей краснодарской квартиры
Комитет РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина на сезон. Футболист остается без работы на ближайшие 5 месяцев
Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью, а Мамаев съехал из своей краснодарской квартиры
Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью. Это может быть товарищеский матч. Но есть условие - футболист должен набрать оптимальную форму, сообщил ТАСС генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
Сейчас с Кокориным заключён контракт до конца сезона 2019/20 и в товарищеских матчах ограничений нет. «Зенит» рассматривает варианты дружеских поединков на октябрь и ноябрь.
Накануне Комитет РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина на сезон. Футболист остается без работы на ближайшие 5 месяцев.
Что касается Павла Мамаева, то в свою краснодарскую квартиру он больше не вернется, сообщает КП. После того, как футболист обсудит в своем клубе «Краснодар» дальнейшую судьбу, он уедет в Москву. Его уже видели с чемоданом соседи.