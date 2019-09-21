СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-21T16:17:08+03:00

Кокорин не сможет сыграть за "Зенит" до весны. Фото: Александр ГЛУЗ

Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью, а Мамаев съехал из своей краснодарской квартиры 00:00 00:00

Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью. Это может быть товарищеский матч. Но есть условие - футболист должен набрать оптимальную форму, сообщил ТАСС генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Сейчас с Кокориным заключён контракт до конца сезона 2019/20 и в товарищеских матчах ограничений нет. «Зенит» рассматривает варианты дружеских поединков на октябрь и ноябрь.

Накануне Комитет РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина на сезон. Футболист остается без работы на ближайшие 5 месяцев.

Что касается Павла Мамаева, то в свою краснодарскую квартиру он больше не вернется, сообщает КП. После того, как футболист обсудит в своем клубе «Краснодар» дальнейшую судьбу, он уедет в Москву. Его уже видели с чемоданом соседи.