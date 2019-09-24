2019-09-24T14:46:45+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

На Украине призвали установить морскую границу с Россией, Вышинский станет экспертом в комиссии Совета по правам человека, в Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

На Украине призвали установить морскую границу с Россией, Вышинский станет экспертом в комиссии Совета по правам человека, в Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян

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Главное. О чем говорит страна:

- На Украине призвали установить морскую границу с Россией. Учреждение «Госгидрография» предложило начать принудительные переговоры между Киевом и Москвой и сформировать международную комиссию на основании Конвенции ООН по морскому праву. Ведомство отмечает, что без установления границ Украина не сможет легально использовать водные ресурсы.

- Кирилл Вышинский станет экспертом в комиссии Совета по правам человека.

Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» будет заниматься вопросами защиты прав россиян за рубежом. Об этом сообщил глава комиссии СПЧ Александр Брод, который и предложил освобожденному журналисту эту работу. По словам Брода, Вышинский пообещал по возможности участвовать в заседаниях, а также выразил готовность «оказывать экспертную поддержку относительно Украины и других стран».

- В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян. Как заявила на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН глава ведомства Вероника Скворцова, за последние 20 лет этот показатель увеличился почти на восемь лет. По ее словам, это очень большое достижение.

- Спонсировать льготную ипотеку по 2% на Дальнем Востоке будет Сахалинская область. Одним из источников финансирования программы станут изъятые в прошлом году из бюджета региона средства от налога на прибыль.

Ранее Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря этого года увеличить в 2 раза выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский учитель" . Документ опубликован на сайте Кремля.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что регион необходимо развивать независимо от присутствия китайской экспансии.

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