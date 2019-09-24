СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-24T14:58:46+03:00

Зеленскому указали на ошибки в отношениях с Москвой, россиянин признался в хакерских атаках на американский банк, Фейсбук покупает стартап по управлению компьютером силой мысли 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Киеве указали на главную ошибку Владимира Зеленского в отношениях с Москвой.

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала 112 Украина высказала мнение, что новый президент назначил на пост министра иностранных дел не того человека, с которым хотела бы разговаривать Россия.

- Россиянин в суде Манхеттена признал вину в хакерских атаках. 36-летний Андрей Тюрин, которого экстрадировали из Грузии в США и обвинили в киберпреступлениях, признался в том, что украл данные более чем 80 миллионов клиентов крупного американского банка и еще нескольких финансовых компаний.

По словам эксперта по кибербезопасности Владимира Ульянова, подобные атаки на самом деле не редкость. Он отметил, что самое уязвимое место любой компании - ее сотрудники, а не хакеры.

- Устроивший дебош на рейсе из Самары оказался основателем магазина «У Палыча». Это местный бизнесмен Андрей Шишакин. Информацию нам подтвердили в юридическом отделе компании.

О дебоше на борту самолета, летевшего из Самары в Москву, стало известно накануне. Конфликт на рейсе устроил житель Самары. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что во время взлета пассажир бизнес-класса с признаками алкогольного опьянения встал с места и потребовал от экипажа пересадить из экономкласса в бизнес его знакомого. Мужчину доставили в дежурную часть, на него был составлен административный протокол.

- Фейсбук покупает стартап по управлению компьютером силой мысли. За такую систему компания готова заплатить до 1 миллиарда долларов. Одна из разработок - браслет, который считывает сигналы мозга, поступающие к руке. Таким образом пользователь сможет вводить текст без клавиатуры - просто стуча пальцами по столу.