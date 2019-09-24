2019-09-24T14:58:46+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Зеленскому указали на ошибки в отношениях с Москвой, россиянин признался в хакерских атаках на американский банк, Фейсбук покупает стартап по управлению компьютером силой мысли

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Зеленскому указали на ошибки в отношениях с Москвой, россиянин признался в хакерских атаках на американский банк, Фейсбук покупает стартап по управлению компьютером силой мысли

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Киеве указали на главную ошибку Владимира Зеленского в отношениях с Москвой.

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала 112 Украина высказала мнение, что новый президент назначил на пост министра иностранных дел не того человека, с которым хотела бы разговаривать Россия.

- Россиянин в суде Манхеттена признал вину в хакерских атаках. 36-летний Андрей Тюрин, которого экстрадировали из Грузии в США и обвинили в киберпреступлениях, признался в том, что украл данные более чем 80 миллионов клиентов крупного американского банка и еще нескольких финансовых компаний.

По словам эксперта по кибербезопасности Владимира Ульянова, подобные атаки на самом деле не редкость. Он отметил, что самое уязвимое место любой компании - ее сотрудники, а не хакеры.

- Устроивший дебош на рейсе из Самары оказался основателем магазина «У Палыча». Это местный бизнесмен Андрей Шишакин. Информацию нам подтвердили в юридическом отделе компании.

О дебоше на борту самолета, летевшего из Самары в Москву, стало известно накануне. Конфликт на рейсе устроил житель Самары. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что во время взлета пассажир бизнес-класса с признаками алкогольного опьянения встал с места и потребовал от экипажа пересадить из экономкласса в бизнес его знакомого. Мужчину доставили в дежурную часть, на него был составлен административный протокол.

- Фейсбук покупает стартап по управлению компьютером силой мысли. За такую систему компания готова заплатить до 1 миллиарда долларов. Одна из разработок - браслет, который считывает сигналы мозга, поступающие к руке. Таким образом пользователь сможет вводить текст без клавиатуры - просто стуча пальцами по столу.

Скачать передачу [mp3, 7.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Членам российской делегации в ООН не дали американскую визу, сотрудников Росгвардии хотят обязать представляться, в России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: На Украине призвали установить морскую границу с Россией, Вышинский станет экспертом в комиссии Совета по правам человека, в Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
23 Сентября 2019 15:03 - 15:54

Темы дня

Тема: В Москве начался отопительный сезон, в России появится список распространителей фейков, правительство ужесточило требования к организации детских экскурсионных перевозок на автобусах

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
23 Сентября 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: WADA рассматривает возможность недопуска России на Олимпиаду-2020, старейший в мире туроператор обанкротился, производство липовых документов для депортированных из России мигрантов поставили на поток

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
23 Сентября 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Кудрин заявил, что от Минобороны нужно добиться эффективности, Минфин объявил о массовом сокращении госслужащих, синоптики спрогнозировали затяжное похолодание

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
21 Сентября 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Украина резко повысила тарифы на транзит российского газа и отказалась участвовать в сессии ПАСЕ, московские байкеры закрыли сезон, врачи вяснили, сколько фруктового сока можно выпить без вреда

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в десятку самых цитируемых в соцсетях глав регионов
Трамп поставил условие выделения денег на военную помощь Украине
Похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи пошел на преступление ради «хайпа»
Появилось видео тестовой поездки поезда по Крымскому мосту
Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС
Генсек ООН призвал продлить договор России и США о сокращении вооружения
Facebook и Twitter ждет большой штраф, если они не локализуют данные в РФ
На пост спикера верхней палаты Парламента планируют выдвинуть Валентину Матвиенко
Песков: Кремль не следит, а наблюдает за историей с Трампом, Байденом и Украиной
В Совфеде пообещали «болезненные меры» на отказ США предоставлять визы российским делегатам
После падения в аэропорту Ростова Гармаш отказался сдавать анализы
Зима близко: украинцы думают закупать буржуйки, а «Нафтогаз» сообщает о «рекордных запасах» природного газа
Песков оценил слова эко-активистки Греты Тунберг с трибуны ООН
Роскомнадзор начал монтаж оборудования в рамках закона об устойчивом Рунете
В новом «Простоквашино» у почтальона Печкина появилась женщина
«Так приятно видеть!»: Трамп посмеялся над молодой экоактивисткой Гретой Тунберг
Лавров выскажется о невыдаче виз российским сенатор в выступлении с трибуны ООН
Скончавшийся на ринге боксер оказался не тем спортсменом, за кого себя выдавал
Житница России: В Алтайском крае намолотили четыре миллиона тонн зерна