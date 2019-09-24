2019-09-24T15:21:16+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Членам российской делегации в ООН не дали американскую визу, сотрудников Росгвардии хотят обязать представляться, в России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Членам российской делегации в ООН не дали американскую визу, сотрудников Росгвардии хотят обязать представляться, в России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

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Главное. О чем говорит страна:

- В Кремле назвали отказ выдать визы членам делегации на генассамблею ООН - неприемлемым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это требует достаточно жёсткой реакции со стороны Москвы и ООН. По его словам, Вашингтон фактически нарушил международные обязательства.

В МИДе заявили, что ситуация с отказом российским сенаторам в визах станет центральной темой встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео в Нью-Йорке. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, невыдача документов для поездки на Генассамблею ООН — это возмутительный пример неуважения и невыполнения обязательств принимающей стороны.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заменить сотрудников посольства США в России.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал Радио «Комсомольская правда», что он попал в число тех, кому не дали визу. Сенатор назвал действия США очередной провокацией.

Политолог-американист Сергей Судаков заявил, что нужно реформировать ООН и менять страну, которая проводит Генассамблею.

Тем временем, на одном из заседаний 74-й Генассамблеи ООН шведская школьница обвинила мировых лидеров в пустых словах и украденном детстве. Грета Тунберг, прославившаяся одиночными пикетами в поддержку борьбы с глобальным потеплением , обратилась к главам государств. Она заявила, что политики обсуждают деньги и экономический рост, пока люди умирают, и их проблемы никто не пытается решить.

- Росгвардия поддержала проект, который обяжет ее сотрудников представляться. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. По его словам, сейчас дорабатываются все детали.

- Каждый десятый россиянин экономит на лекарствах и ищет самые дешевые аналоги в аптеках. Это данные исследования компании Мэйл.Ру. При этом у 5% опрошенных и вовсе нет денег на необходимые препараты.

10% респондентов признались, что не могут позволить себе витамины даже в сезон простуд. У стольких же есть возможность купить витамины только детям, - следует из опроса.

- Бывший мэр Новокуйбышевска Самарской области умер после попытки покончить с собой. Врачи до последнего пытались спасти Владимира Фомина. Ему было 57 лет. Незадолго до смерти он уволился по собственному желанию. При обыске его квартиры следователи нашли 13 видов огнестрельного оружия, якобы, для охоты.

- В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу. По данным СМИ, такую систему готовит Ростелеком. Предполагается, что она позволит ускорить внедрение в виртуальных SIM-карт.

Ведущий аналитик Мобайл Рисёч груп Эльдар Муртазин считает, что новая технология будет использоваться в широком спектре услуг.

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