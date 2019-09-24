СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-24T00:15:31+03:00

Обзор событий, произошедших в этот день

Первый матч по футболу в России, исполнение «штопора» на самолете, бегство фигуристов в Швейцарию 00:00 00:00

24 сентября. В этот день в разные годы:

1896 год - в Петербурге состоялся первый матч по футболу в России.

1916 год - летчик Константин Арцеулов, впервые преднамеренно вышел в штопор и вышел из него.

1979 год - фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов попросили политическое убежище в Швейцарии.