2019-09-24T00:15:31+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первый матч по футболу в России, исполнение «штопора» на самолете, бегство фигуристов в Швейцарию

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Первый матч по футболу в России, исполнение «штопора» на самолете, бегство фигуристов в Швейцарию

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24 сентября. В этот день в разные годы:

1896 год - в Петербурге состоялся первый матч по футболу в России.

1916 год - летчик Константин Арцеулов, впервые преднамеренно вышел в штопор и вышел из него.

1979 год - фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов попросили политическое убежище в Швейцарии.

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