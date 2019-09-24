Первый матч по футболу в России, исполнение «штопора» на самолете, бегство фигуристов в Швейцарию
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Первый матч по футболу в России, исполнение «штопора» на самолете, бегство фигуристов в Швейцарию
24 сентября. В этот день в разные годы:
1896 год - в Петербурге состоялся первый матч по футболу в России.
1916 год - летчик Константин Арцеулов, впервые преднамеренно вышел в штопор и вышел из него.
1979 год - фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов попросили политическое убежище в Швейцарии.