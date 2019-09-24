2019-09-24T19:45:23+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

МИД назвал возмутительным примером неуважения недопуск российской делегации в ООН, Янукович планирует вернуться на Украину, в Кирове предотвратили массовое убийство в школе

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

МИД назвал возмутительным примером неуважения недопуск российской делегации в ООН, Янукович планирует вернуться на Украину, в Кирове предотвратили массовое убийство в школе

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Главное. О чем говорит страна:

- В посольстве США в Москве отказались комментировать ситуацию с отказом в выдаче виз членам российской делегации. Как сообщили в пресс-службе американской дипмиссии, они не комментируют частные случаи подачи заявок. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью Радио «Комсомольская правда» заявил, что не удовлетворен объяснениями посольства.

Ситуация с отказом в визах станет центральной темой встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео в Нью-Йорке. Как сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова, невыдача документов для поездки на Генассамблею ООН — это возмутительный пример неуважения и невыполнения обязательств принимающей стороны.

- СМИ сегодня с особым внимание следили за Генассамблеей ООН после того, как на одном из заседаний шведская школьница обвинила мировых лидеров в пустых словах и украденном детстве. Грета Тунберг, прославившаяся одиночными пикетами в поддержку борьбы с глобальным потеплением, обратилась к главам государств. Она заявила, что политики обсуждают деньги и экономический рост, пока люди умирают, и их проблемы никто не пытается решить.

- Виктор Янукович планирует вернуться на Украину. Адвокат бывшего президента заявил, что он работает над этим вопросом. Виталий Сердюк подтвердил, что Янукович сейчас находится в России, но пребывает он там временно. Ранее он уже заявлял, что бывший лидер страны надеется вернуться на родину при Владимире Зеленском.

Тем временем бывший пресс-секретарь Януковича Анна Герман в интервью Радио КП рассказала, что если бы он вернулся на родину, то мог бы не только возродить Донбасс, но даже возглавить Украину.

- В Кирове предотвратили массовое убийство в школе. На днях местным полицейским стало известно, что один из учеников интересуется темой насилия и планирует атаку. Дома у подростка нашли оружие и взрывчатку. Известно, что школьник уехал в Киров из Казани к родному отцу. Тот живет с новой женой, отношения ребенка не складывались ни с отцом, ни с мачехой. Одноклассникам парень рассказывал, что никому в семье не нужен.

- Следователи раскрыли подробности убийства Михаила Круга, совершенное 17 лет назад. Преступник, выпустивший две пули в певца, входил в банду «Тверские волки». На счету этой группировки 30 жертв.

- Синоптики спрогнозировали двадцатиградусное тепло в столице. Как сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, не исключено, что в начале октября температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов.

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