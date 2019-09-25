2019-09-25T12:00:21+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Никогда ещё Трамп не был так близок к импичменту. Над ним реальная угроза или это просто уловки в предвыборной кампании?

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина о том, реально ли над Трампом нависла угроза отставки, вернется ли Янукович на Украину и как капитан российской сборной по регби поразил американцев своим английским

Никогда ещё Трамп не был так близок к импичменту. Над ним реальная угроза или это просто уловки в предвыборной кампании?

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